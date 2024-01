Emoción total en Unionistas por eliminar al Villarreal y recibir al Barça: Ponz, Rubén Andrés, Sandoval, Tejedor y Ampuero, al habla

Unionistas ha hecho historia al pasar a octavos de final después de eliminar al Villarreal y quedar emparejado en el sorteo de Copa del Rey con el Barcelona. Asimismo, SALAMANCArtv AL DÍA ha reunido las voces de directivos y gente del cuerpo técnico en un día soñado.

DANI PONZ

"Es increíble. El que crea en los milagros, aquí los hacemos. Queríamos a los mejores y tendremos a los mejores del mundo en Salamanca. Es el partido de la historia de la ciudad y lo tendremos que vivir o contar así. Soñar y disfrutar de la presencia de estos cracks mundiales es genial. A ver si somos capaces de dar un buen espectáculo y un susto".

RUBÉN ANDRÉS

"Mi trabajo es deportivo, pero hay uno que no se ve que es el de la gente voluntaria y se lo merecen ellos. Es la mejor afición de España. Jugamos para ganar siempre. Creo que en el mundo del fútbol se puede ganar a cualquiera y lo hemos demostrado los dos días como ha dicho Nespral. Hemos sido mejores contra un equipo que hace nada ha ganado la Europa League. Es el guión perfecto para un club como Unionistas".

JAVIER TEJEDOR

"Van a venir a competir y a jugar. No nos vamos a hacer fotos con los del Barcelona e intentaremos pasar contra ellos. Igual no les ha hecho gracia venir a Salamanca en enero y lo mismo no es la visita más cómoda. Es muy complicado ganar en este campo y el Barcelona sabe que no va a venir a pasearse. Queríamos llegar a las estrellas, pero igual no nos lo imaginábamos en menos de 10 años. Hemos traído a Salamanca al Madrid y al Barcelona, por lo que los mejores sueños son ya una auténtica realidad. Ha habido adversidades y retos diarios a superar. Es importante que se dediquen recursos al deporte, no solo a Unionistas".

MIGUEL ÁNGEL SANDOVAL

"Es completar el círculo. Estamos en Primera RFEF y es una categoría muy alta para el club o la ciudad ahora mismo, pero en Copa del Rey ya nos hemos enfrentado a varios Primeras y la suerte sonríe a Unionistas. Es algo bonito para toda la ciudad. Unionistas no tiene techo porque va a llegar al sitio que la gente quiera. Si vas con una sonrisa en la cara, siempre te pasan cosas buenas. Me acuerdo de la gente que ha estado desde Provincial o de los que vivieron lo que fue la Unión. Se podía haber tenido más capacidad contra el Barcelona y creo que todo el mundo lo sabe. No es que tengamos una varita mágica. Dicen que en Salamanca no hay gente emprendedora, pero sí la hay y yo digo que se le apoye. Estoy viviéndolo desde fuera y me sigo sintiendo responsable, pero me he quitado el peso de ser el foco de atención. No hay un año tranquilo para Unionistas, si no la liamos en Liga sí que lo hacemos en Copa. Esto es Unionistas...".

MIGUEL AMPUERO

"Es algo único y ya hemos recibido al Madrid, pero ahora viene el Barcelona en 10 años. Nos lo merecemos como club por todo lo que trabajamos. Queremos afianzarnos en la Primera RFEF y seguir creciendo como club en Salamanca para pensar en Segunda o lo que venga en el futuro. El Reina tiene que mejorar en los accesos, pero la disposición con Almudena Parrés está siendo buena. Es mi primer partido grande como directivo y me voy a estrenar, aunque David Renedo ya estaba mirando meter más huecos dejando las gradas. A la gente de Unionistas le doy las gracias y la enhorabuena".