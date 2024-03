El wokismo

Ahora es moda “la estupidez”, cancelar lo que una vez crearon autores insignes. Uno de los pocos terrenos en que cabe toda la libertad, el de la ficción literaria. Un lector “sensible” indicaba -antes-que se trataba de alguien que sabía apreciar los matices del lenguaje, la belleza de una metáfora, la estructura poética o narrativa, la originalidad del enfoque elegido para llevar a la suprema libertad de la literatura un tema concreto. Ahora, no, ahora es otra cosa.

En la posmodernidad, el raciocinio y los conocimientos han sido sustituidos por la búsqueda de “lo sensitivo”(termino relativo a las sensaciones o a los sentidos), en que no es necesario saber de nada, ni tener criterio, solamente tener ganas de opinar de todo y por todo. El tiempo libre demasiadas veces nos conduce a la autodestrucción. ¿Aplaudimos la IA? SÍ, pero ojo en que campos se va a aplicar. ¿En medicina y otras ciencias? Maravilloso. El cuchillo resulta estupendo para cortar, pero también es una arma asesina.

Iluminados que se casan con IA, o con su sombra. No es chiste, es tal cual lo leen. Pelear contra los Woke es una durísima batalla, siempre surgirá el iluminado que abandere el hecho de sentirse ofendido por una cosa y otra: raza, género, etnia, religión, etc, etc.

Llegó el turno a. Agatha Christie, de modo que los misterios de H. Poirot y Miss Marple tienen que ser reescritos. También a Hergé, pseudónimo. Nombre real Georges Remi, magnífico dibujante belga, padre del intrépido reportero Tintín, uno de los personajes más influyentes e icónicos del cómic del siglo XX. Nunca me atrajo la lectura del sabelotodo muchacho. Sí, tuve compañeros que coleccionaban cada comic y lo guardaban y encuadernaban como el mejor tesoro. No tuve problemas con ellos,... y jamás los vi envueltos en problemas relacionados con etnias, géneros, raza, etc.

No obstante, TINTIN es como "bucle” cada cierto tiempo sale censurado. Cuando entenderemos el momento en qué fue escrito. La Historia de hace 500 años no podemos interpretarla en la actualidad.

El lector del siglo XXI que se acerca a la narrativa de A. Christie ya no será, el mismo que en su día tuvo entre sus manos un ejemplar de la obra de 1937, mil y una veces editada, traducida y llevada a la gran pantalla, “Muerte en el Nilo, los Diez Negritos, Misterio en el Caribe”

Y por supuesto, a partir del dictado Woke, ya nadie será ”gordo o feo”, no puede leer el soneto de Quevedo: Érase un hombre a una nariz pegado, era una nariz superlativa... por ser susceptible de antisemitismo.

El wokismo promueve la idea de tomar conciencia de las opresiones e injusticias sociales. Esta acepción de estar “despierto" surgió en Estados Unidos y se ha popularizado en otros países.

Si de niño te das cuenta de que no había que creérselo todo, pues me parece que adultos preocupándose... ¿Qué intereses se ocultan?

Qué los europeos, y los anglos hicieron barbaridades en Norteamérica y en África es sabido. El autor/ reflejan esa situación. ¡El pollo que se va a formar en la entrega de los Oscar si sale nominada y saldrá, ya que es una gran película! Los asesinos de la luna. Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el "Reinado del Terror".

Los ingleses en Norteamérica, el esclavismo, y la eliminación de los pieles rojas, esclavos en Cuba. La más grande reina que hubo en España, Isabel la Católica, hace más de 500 años YA prohibió los esclavos en el Nuevo Mundo.

No nos volvamos como en las Coreas donde solo se escribe sobre lo bueno que es el dictador y sus milagros. Por supuesto que el dictador no escribe nada, paga a unos individuos que escriban sobre el tema que dicta. ¿Nos recuerda a alguien?