Colectivos trans afirman que Redondo se ha comprometido a descartar a quien no trabaje por la Ley LGTBI

Colectivos trans han asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha comprometido este martes a descartar a "cualquier persona" que no trabaje por implementar la Ley LGTBI, en relación al nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres.

Según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Redondo, en la reunión que ha mantenido con el colectivo, en un encuentro previo al Consejo LGBTI, también se ha comprometido a apoyar el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia grupos en situación de vulnerabilidad. "Es un compromiso político fundamental para frenar el odio que se vierte desde hace años desde las instituciones públicas", ha recalcado la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil.

En este sentido, Sangil, ha reivindicado que la ley se reglamente e implemente "a máximos, para garantizar derechos y ejercer como dique de contención contra los recortes del PP y Vox en las autonomías".

Además, Sangil ha agregado que es necesario "blindar" las instituciones públicas contra los discursos "que alimentan el odio y señalan a los grupos vulnerables como amenazas", ya que, a su juicio, "es la única vía para reducir la discriminación y las agresiones".

Por su parte, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que Redondo ha trasladado que le ha servido "mucho" escuchar al colectivo y que "tomará decisiones".

"Le he aclarado que la transfobia no es una opinión, sino que es la materialización del odio y el odio ni puede tener alfombra roja en el Ministerio", ha agregado Cambrollé para añadir que trabajarán "hasta que sea destituida" Isabel García.

Precisamente, la Federación Plataforma Trans se ha manifestado este martes frente al Ministerio de Igualdad para pedir el cese "inmediato" de García por sus discursos "abiertamente transfóbicos".

Se acabó", "si no hay destitución, ministra dimisión", "si no hay destitución, fuera del orgullo", "si no hay destitución, habrá furia trans" o "el feminismo es inclusivo" han sido algunos de los lemas que han gritado los participantes en la concentración.

En concreto, las entidades sociales convocadas para este encuentro con Redondo han sido Federación Plataforma Trans; la Asociación de Familias contra la Intolerancia X Género; Apoyo Positivo; la Coordinadora estatal de VIH y sida; la Fundación Pedro Zerolo; la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans; Kaleidos; la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales Intersexuales y Más (FELGTBI+); GALEHI Asociación de Familias LGTBI, GAYLESPOL; Fundación Triángulo; y Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+.