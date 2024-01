"Salamanca lleva 1.395 días sufriendo una de las mayores injusticias que recordamos"

El alcalde de Salamanca, en nombre de los firmantes del manifiesto ‘Tren Rápido Ya’, hace un llamamiento a “llenar la Plaza Mayor” el 21 de enero en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca, no solo para recuperar la cuarta frecuencia con Madrid, también para el corredor del Atlántico, el tren Ruta de la Plata y el rápido a Portugal.

Representantes de las instituciones y entidades que el 18 de abril de 2022 rubricaron un manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca han mantenido hoy un encuentro para preparar la concentración del día 21 de enero a las 12:00 horas en la Plaza Mayor bajo el lema ‘Por un tren de futuro para Salamanca’ y acordar las nuevas acciones que se llevarán a cabo. La reunión ha estado presidida por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

"1.395 son los días que Salamanca lleva sufriendo una de las mayores injusticias que recordamos, una conexión vital con la capital de España que está causando un grave prejuicio en la economía, perjudica a los estudiantes, a los trabajadores, comerciantes, hosteleros, para nuestros congresos. Es un grave perjuicio para la ciudad, pero también para el conjunto de la provincia", ha asegurado Carbayo en relación con la cuarta frecuencia del tren Alvia Salamanca-Madrid.

Pero esta, ha afirmado, no es la única de las reivindicaciones que se están haciendo, "es la punta de lanza de otras" reivindicaciones en materia de comunicaciones ferroviarias que "son tan importantes como esta, que ha sido la más renombrada hasta en la última reunión. Los aquí presentes decidimos incorporar todas estas reivindicaciones a esa demanda de recuperación de la cuarta frecuencia del tren rápido a Madrid, pero son muchas más".

Por lo que se refiere a esta cuarta frecuencia ha asegurado que "no tenemos todavía respuesta oficial del ministro ni del Gobierno de España. Se nos han dado muchas fechas, la última que en el mes de diciembre de 2023 era seguro; ya habían dicho antes de las elecciones generales que ya llega seguro. Aquí no hay ninguna seguridad, la única seguridad es que no tenemos esas conexiones y otra certeza es que hay trenes, hay maquinistas y hay demanda".

"Por lo tanto, no cabe más excusas ni para esta recuperación de la cuarta frecuencia a Madrid ni para el resto de reivindicaciones que queremos hacer", ha afirmado. En este sentido ha calificado de "muy importante para el desarrollo empresarial e industrial de Salamanca, el corredor Atlántico; Salamanca como uno de los nudos principales y necesitamos esta inversión y ese compromiso por parte del Gobierno de España. Y para que ese corredor tenga también posibilidades de desarrollo, necesitamos esa conexión con Madrid, que también nos acerca hacia el este de nuestro país con los puertos del Mediterráneo".

Además es importante "para que la conexión con los puertos portugueses del corredor Atlántico sea todavía mucho más efectiva. No nos olvidemos de esta conexión. Está todo relacionado y, como está todo relacionado, igualmente es importante la recuperación del eje del tren Ruta de la Plata. Es el momento de que el Gobierno de España apueste decididamente por el horizonte 2040 para que sea prioridad para Unión Europea".

Otra de las reivindicaciones es el tren rápido desde Portugal. "Uno de los ramales tiene que pasar por Salamanca. Nosotros no decimos no a otras posibilidades, pero sí pedimos que Salamanca tenga participación en el trazado de este recorrido del tren rápido desde Portugal; lo están deseando los portugueses, que ya se han pronunciado", ha añadido Carbayo.

Y, ha añadio, "no nos olvidemos que hay otras inversiones muy necesarias para que Salamanca pueda tener la posibilidad de disfrutar de los trenes más modernos. Hay que seguir haciendo inversiones que no se han puesto hasta el momento sobre la mesa, como el intercambiador de anchos para que podamos también utilizar en Salamanca todo tipo de trenes; además de inversiones de mantenimiento".

En definitiva "es un paquete completo. Aquellos que pretendan resolver este asunto con unas migajas... las migajas ya serían en este momento recuperar esa cuarta frecuencia que ya teníamos en 2019. Eso ya no, no nos vamos a conformar con esa recuperación . Es el paquete completo, del corredor Atlántico, la recuperación del tren ruta de la plata, el tren rápido desde Portugal y las inversiones que son necesarias para que podamos disfrutar de los trenes más modernos en Salamanca para las mercancías y para los pasajemos"

Con esa finalidad la plataforma ha decidido convocar una concentración en la Plaza Mayor el próximo día 21, a las 12 de la mañana. "Llamamos a todos los salmantinos a que participen masivamente para expresar bien alto y claro que tenemos estas necesidades y que estamos todos unidos, porque si no no, nos van a hacer ni caso".

20 instituciones y entidades salmantinas

Los representantes de las instituciones y entidades que el 18 de abril de 2022 rubricaron el manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca han mantenido hoy un encuentro, presidido por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por el concejal Fernando Rodríguez. A la reunión ha asistido también el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz; el presidente la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pontificia, Luis Alberto Rivas; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero; el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo; el presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Diego García; el vicepresidente de CES, Alberto Díaz; el secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz; el secretario provincial del sector Ferroviario de UGT, Claudio Sanz; el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Antonio Gallego; la presidenta de Fevesa, Isidora Herrero; el presidente de la Asociación Tren Salamanca, Alejandro Rosende; el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, Miguel Ángel Benito; el presidente del Consejo de Delegaciones de la Universidad de Salamanca, Moisés Piñero; el Defensor del Mayor, Jesús Sánchez; el presidente de FAMASA, Francisco Gómez; y el representante de FAUBA, Manuel Santos.

No han podido acudir representantes de CSIF Salamanca, la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León y FECISA.

Con la incorporación del Consejo Económico y Social de Castilla y León son veinte las instituciones y entidades salmantinas que han rubricado el manifiesto actualizado, que se leerá el 21 de enero en la Plaza Mayor.