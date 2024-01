Rocío Carrasco: problemas judiciales y proyectos en televisión

Rocío Carrasco intenta mantener siempre su vida al margen del foco mediático, aunque esta vez ha hecho una excepción y ha hablado con el equipo de Europa Press para hacer un pequeño balance de su vida. Con el nuevo año, comienza también una nueva etapa en televisión, y es que la hija de Rocío Jurado forma parte del nuevo programa 'Bake Off: famosos al horno'.

Rocío ha aprovechado la ocasión para abordar varios aspectos de su vida. En primer lugar, ha revelado que estas navidades han sido complicadas, ya que es una época difícil por lo mucho que se acuerda de su madre. Con sinceridad, comparte: "Yo es que las pasé el 25 comiendo con Terelu y las demás fechas, pues... No me llaman la atención estas fechas, no".

Por otro lado, no ha perdido la oportunidad de hablar sobre su marido, Fidel Albiac, y es que a pesar de llevar casi un cuarto de siglo juntos, la pareja se sigue exponiendo a rumores de ruptura continuamente. Entre risas, Rocío ha confesado que su esposo está cansado de sus postres, siendo él el "catador oficial". Rocío bromea: "No, Fidel me está diciendo que no le haga más. Por favor. Que no puede más. No puede más. No puede más. Al revés. Hombre, es el catador oficial. Y entonces el pobre mío está todo el día. Gorda, ya. Ya, por favor".

Sobre los problemas judiciales que la rodean, prefiere no hacer declaraciones, aunque sí que confiesa que todo lo relacionado con su hijo "están en vías" de solucionarse este año, por lo que parece que pronto tendremos nuevas noticias al respecto sobre la situación familiar.

Finalmente, Rocío Carrasco ha dejado entrever que le esperan nuevos proyectos en televisión. Con entusiasmo, ha afirmado: "A mí la tele me ha gustado siempre. A mí trabajar en la tele me ha gustado siempre. De hecho, es lo que he hecho siempre. Ahí lo dejo". Tras estas reveladoras palabras, crecen las expectativas por saber más sobre el futuro profesional que le depara, ya que parece que 'Bake Off: famosos al horno" es solo el principio de una nueva etapa.