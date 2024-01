"El nivel de vacunación en Salamanca es bajo y preocupante", según el presidente del Colegio de Médicos

"La situación es preocupante en Salamanca y a nivel nacional", manifestaba este lunes en Radio Salamanca (SER) el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santacruz, en relación con el incremento de contagios de gripo y covid.

No obstante, reconocía que "no hay colapso en el Hospital, si una mayor demanda de lo habitual por la inciencia de la gripe y el covid", e incluso matizaba que la "situación no es más grave que en años anteriores".

De todos modos, en su opinión, "ha habido una relajación de las medidas como el uso de mascarillas" y se mostraba sorprendido por la "falta de confianza en las vacunas", después de haber pasado la pandemia.

En este sentido, subrayaba que "el nivel de vacunación es bajo y preocupante, parece mentira que la población haya perdido esa implicación en vacunarse para la gripe y el covid", para pedir, sobre todo a las personas más vulnerables que pidan cita y se vacunen.