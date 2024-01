Marcelino: "Es una chorrada lo de que no queríamos jugar y el que lo dice tenía que dedicarse a ser periodista de otra cosa"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha atendido a la prensa al término de la eliminatoria copera con Unionistas.

Valoración: "El partido y la eliminatoria fueron extrañas. Es la primera vez que me pasa que un partido se empiece un día y se acabe otro en lo que llevo entrenando. Había un alto porcentaje para llegar a los penaltis y hemos podido meter los dos. Le doy la enhorabuena y toca pensar en la Liga".

Equipo desconectado: "El partido es complicado por el contexto en el que está. Ha habido mucho juego directo y no se pueden sacar muchas conclusiones. Todo se iba a decidir en una acción puntual".

No quería jugar o sí: "Es una chorrada lo de que no queríamos jugar y el que lo dice tenía que dedicarse a ser periodista de otra cosa. Cualquiera que analice ve que cuando hay una prórroga el mayor favorecido es el equipo de Primera. ¿Qué beneficio sacábamos de jugar hoy? No podíamos hacer cambios y nos hemos quedado en Salamanca. Solo se quiere difamar".

Eliminado por un Primera RFEF: "Nos han eliminado y les felicito".