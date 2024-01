La salmantina Sara García Vela investiga alternativas al uso de antibióticos en aves

La salmantina Sara García Vela ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja con su tesis doctoral titulada ‘Enterococci and their enterocins as an alternative to antibiotics in the poultry affected by necrotic enteritis (Enterococos y sus enterocinas como alternativa a los antibióticos en aves de corral afectadas por enteritis necrótica)’, y por la que ha logrado la calificación de sobresaliente ‘cum laude’ por parte del tribunal.

Ha sido desarrollada en el Departamento de Agricultura y Alimentación – en el marco del programa de Doctorado 381D Doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por la catedrática Carmen Torres Manrique y Ismail Fliss, de la Univresité Laval (Quebec, Canadá) en régimen de cotutela.

Sara García Vela ha llevado a cabo su tesis en el marco del proyecto Avibiocin, cuyo objetivo principal es encontrar alternativas al uso de antibióticos en el sector avícola, aplicables en países en vías de desarrollo.

En concreto, se centran en el uso de bacteriocinas, que son péptidos con actividad antimicrobiana producidos por algunas bacterias. El proyecto Avibiocin está financiado por el Centro de Desarrollo Internacional Canadiense (IDRC) y participan en él grupos de investigación de Canadá, Túnez, Francia y España (Universidad de La Rioja).

A pesar de ser una de las principales industrias a nivel mundial, el sector avícola se enfrenta a una serie de retos que están afectando a su rentabilidad, como la propagación de bacterias multirresistentes y la emergencia de patógenos como Clostridium perfringens, agente etiológico de la enteritis necrótica.

Por tanto, es esencial encontrar nuevas alternativas al uso de antibióticos en este sector. Aquí, mediante el desarrollo de tres objetivos, se propone el uso de cepas inocuas de enterococos y sus bacteriocinas (en este caso, denominadas enterocinas), producidas mediante síntesis química como una alternativa prometedora.