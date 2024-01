Dani Ponz, al borde las lágrimas: "Hemos entrado por la puerta grande en la historia y vivido uno de los mejores días de nuestras vidas"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación al término de la eliminatoria copera con el Villarreal.

Valoración: "El ambiente ha sido mágico y hemos entrado por la puerta grande en la historia. Vamos a vivir algo al alcance de muy poca gente. Tenía mil mensajes en redes sociales. Hemos vivido uno de los mejores días de nuestras vidas como profesionales del mundo del fútbol".

Plantilla: "Les he dicho una frase de Séneca de que no existe la suerte. Hemos crecido en el partido y podíamos competir contra ellos. El que diera un paso atrás se iba fuera al minuto".

Emoción: "Vengo del barro y me quedo corto. Es como el día de mi boda o el nacimiento de mis hijas. Todos nos lo merecemos. Me tiembla la voz".

Sorteo: "No me he parado ni a mirar y me he dormido a las 2 de la mañana".

Afición: "Esto es suyo y jugamos con 12".

Penaltis: "Hemos jugado con todo lo que permite la Federación".