Estefanía Falagan, nutricionista: “Hay que enfocarse en hábitos sostenibles en lugar de soluciones rápidas; la clave está en el equilibrio”

Un año más ponemos fin a las navidades y a todo lo que estas fechas, tan marcadas en el calendario, suponen: reencuentros, abrazos, sueños, regalos… Pero también “comilonas” tan típicas de estos días. Solemos comer más de la cuenta, y los alimentos y postres tienen un papel protagonista: polvorones, turrones, roscones, etc.

Por ello, un vez pasan estas fechas, muchas personas se ponen a dieta para comenzar así la denominada “operación bikini”. Pero, ¿es beneficioso para nuestra salud? ¿Trae buenos o malos resultados? Para resolver estas dudas SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con la nutricionista Estefanía Falagan, experta en alimentación y nutrición.

Pero, ¿qué papel juega la nutrición en nuestra salud? “La nutrición desempeña un papel crucial en nuestra salud al proporcionar los nutrientes necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo”, explica Estefanía. Por eso “una dieta equilibrada y saludable contribuye al crecimiento, desarrollo, prevención de enfermedades y mantenimiento de nuestro bienestar. Como me decía mi abuelo desde pequeñita…”somos lo que comemos” y aunque yo no lo entendía entonces…¡qué razón tenía!”.

Como mencionábamos anteriormente, gran parte de la población en estas fechas se ha metido los comúnmente conocidos como ‘atracones” y ahora quieren revertir esta situación mediante dietas hipocalóricas, ¿per en qué consisten? Se trata de regímenes alimenticios diseñados para reducir la ingesta calórica diaria con el objetivo de lograr una pérdida de peso. “Estas dietas se basan en consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita para conseguir un déficit calórico y con ellos una bajada de peso. En el contexto postnavideño, donde las personas pueden haber tenido excesos alimenticios, estas dietas se utilizan a menudo como una estrategia para contrarrestar los efectos de los atracones, pero sinceramente…ybajo mi punto de vista…”son pan para hoy y hambre para mañana”. Con este tipo de dietas no aprendemos a comer, restringimos y creamos deficiencias en nuestro cuerpo…Como les digo a mis pacientes…come rico, come sano…cuídate, quiérete y nutre-T”, explica la profesional.

Este tipo de dietas pueden ser efectivas, pero siempre “bajo supervisión y en situaciones específicas, pues deben abordarse de manera equilibrada y sostenible. La consulta con un profesional de la salud y la adopción de cambios a largo plazo en el estilo de vida son aspectos clave para garantizar resultados positivos y duraderos. Si lo hacemos sin control probablemente veamos al poco tiempo el temido “efecto rebote” debido a una mala alimentación prolongada en el tiempo”.

¿Cómo cuidarnos tras estas fiestas?

Por ello, para volver a tener una buena alimentación tras estas fiestas navideñas, Estefanía destaca que “lo más importante es tener una ‘relación sana’ con la comida, hay que dejar de sentirnos culpables por esos ‘posibles excesos’. Si has adquirido unos hábitos saludables, no pasa nada poque comas un trocito de turrón o un polvorón de más. Eso es algo puntual y no va a afectar a tu estilo de vida”, asegura.

Como profesional asegura que la idea de la ‘operación bikini’ hace mucho daño. “Soñamos con el cuerpo perfecto, con llegar al verano con nuestra mejor versión…pero…¿A qué precio?”, por eso, tiene claro que “podemos querernos y cuidarnos, podemos aprender a comer, a ser conscientes de lo que comemos, a buscar un equilibrio y con eso conseguir nuestra mejor versión. No te pongas metas inalcanzables, se realista y sobre todo prioriza tu salud”.

A lo largo de su etapa profesional se ha encontrado con muchos desafíos entre sus pacientes, entre los que destaca el cambiar las creencias y hábitos alimenticios arraigados en las personas puede ser desafiante, la presencia de información contradictoria que puede confundir a las personas, desmentir los mitos y proporcionar orientación basada en evidencia es de suma importancia, las expectativas poco realistas en torno a la pérdida de peso rápida o cambios corporales drásticos pueden ser un desafío, es importante educar sobre metas realistas, la popularidad de las dietas de moda y enfoques extremos puede complicar la promoción de hábitos alimenticios equilibrados y sostenibles. También destaca que muchas personas tienen una relación emocional con la comida, lo que puede complicar la adopción de cambios en la alimentación. Trabajar en la salud mental y emocional es parte integral del enfoque nutricional, la falta de tiempo y la falta de planificación pueden dificultar la adhesión a un plan de alimentación saludable. Ayudar a las personas a integrar hábitos alimenticios saludables en su vida cotidiana es esencial, mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y tendencias en nutrición requiere un esfuerzo constante. La educación continua es crucial para proporcionar la información más precisa y actualizada a los pacientes. No me valen las dietas “sacadas del cajón”.

Por ello, como profesional de la alimentación, lanza este mensaje: “Priorizar una alimentación saludable y equilibrada es una inversión valiosa en tu bienestar a largo plazo. No se trata solo de perder peso, sino de alimentar tu cuerpo con los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima. Enfócate en hábitos sostenibles en lugar de soluciones rápidas, y recuerda que la clave está en el equilibrio. Escucha a tu cuerpo, disfruta de lo que comes y busca el apoyo de profesionales de la salud cuando sea necesario. La nutrición es una herramienta poderosa para mejorar tu calidad de vida, así que tómate el tiempo necesario para cuidar de ti mismo/a. Comer sano no está reñido con comer rico. Piensa en ti…tu comida es tu mejor medicina”, concluye.