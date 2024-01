¿Cuántos coches nuevos compran los salmantinos? Así ha cerrado el año el mercado del automóvil

Con la misma tendencia que durante prácticamente todo el año, las ventas de coches nuevos en Salamanca han cerrado el año 2023 al alza. En concreto, se han matriculado 2.809 turismos y todoterrenos, un 4,35% más que el año anterior. Destaca sobre todo la compra por particulares, que han adquirido 1.949 unidades (casi un ocho por ciento más que en 2022); las empresas han comprado 841 vehículos (4,60% más); al contrario cae el mercado de las alquiladoras en más de un 76 por ciento con tan solo 19 nuevos vehículos matriculados. Así se refleja en los datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)

A nivel nacional, las ventas de turismos se incrementaron más y alcanzaron las 949.359 unidades (16,7% más que en 2022), aunque no se ha alcanzado la barrera psicológica del millón de entregas. El dato es positivo teniendo en cuenta que la financiación sigue elevada y que la inflación todavía no se ha controlado a los niveles que tenía antes de la escalada de conflictos bélicos a nivel internacional. Todos los canales, al contrario que en Salamanca muestran datos positivos: el particular cierra con 419.528 entregas y un alza del 14,5% y continúa siendo el canal que más peso tiene en el mercado, si bien el de empresas no dista mucho tras cerrar con 393.815 unidades y una subida anual del 13,1%. Las alquiladoras dispararon sus compras el año pasado un 37,5% hasta las 98.887 unidades.

Estas son las matriculaciones del pasado diciembre, las totales de 2023 y la diferencia con 2022:

Vehículos alternativos en Salamanca

Las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan casi un 20% hasta las 1.479 unidades, lo que supone un 51,58% de las matriculaciones del año pasado. Las ventas de vehículos electrificados, es decir, eléctricos e híbridos enchufables lograron un crecimiento en Salamanca del 36,27% los primeros y del 24,88 por ciento los segundos hasta alcanzar, respectivamente, los 139 y 176 vehículos. Las ventas de vehículos híbridos aumentaron cerca de un 13% hasta las 1.040 matriculaciones, mientras que los vehículos de gas alcanzaron 94 unidades, un 44 por ciento más que en 202s.

Son la primera opción de compra de los salmantinos, con mucha diferencia con los turismos que utilizan gasolina; en 2023 se vendieron 1.040 vehóiculos (3% más) y la cuota del mercado es de poco más del 37 por ciento. La venta de vehículos nuevos diésel siguen cayendo: cerca de un 32% en este 2023 hasta las 320 unidades y tan solo una cuota de mercado del 11,39%

Las ventas de vehículos electrificados a nivel nacional sumaron 125.681 unidades, lo que ha supuesto un alza del 48,47%. Con estos volúmenes alcanzados, las ventas de vehículos electrificados en diciembre supusieron un 11,1% del total de matriculaciones en 2023. En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 33,86% en el año, con 461.859 unidades vendidas y representando el 40,6% del mercado. En diciembre pasado se matricularon 45.018 vehículos alternativos, un 34% más que en diciembre de 2022 y con una cuota de mercado sobre el total del mes que alcanzó el 37,9%.

Es el momento del comprar un coche nuevo

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, ha explicado que “cerramos el 2023 con un crecimiento respecto al año pasado con un mercado de más de 949.000 nuevas matriculaciones. Es un aspecto positivo que destacar, pero que no nos tiene que llevar al conformismo. España debe superar en este 2024 la barrera del millón de turismos vendidos. Para ello hay que seguir impulsando medidas que incentiven al ciudadano para poder avanzar en los compromisos de la descarbonización, a través de la renovación del parque y la progresiva entrada de vehículos de cero y bajas emisiones".

El ciudadano subraya 2ha de saber que ahora es el momento de comprar un coche nuevo. Y más si es eléctrico o híbrido enchufable. El Plan MOVES dispone todavía de fondos, además de la deducción de hasta el 15% en el IRPF por la compra de estos vehículos. En 2024 no solo se ha de avanzar en la recuperación del mercado, sino en el impulso definitivo hacia el vehículo electrificado con nuevas medidas que realmente generen un cambio de tendencia”.

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, ha indicado que «el balance que podemos hacer del año 2023 en automoción es que ha sido mejor de lo esperado, pero claramente insuficiente al estar todavía lejos de las cifras prepandemia. Eso quiere decir que nuestro sector se está recuperando mucho más lento de lo que lo han hecho otros sectores productivos como puede ser, por ejemplo, el turismo. Se ha mejorado el aprovisionamiento de vehículos, ya hay vehículos en el mercado, lo que ha generado demanda añadida. No obstante, el contexto económico -con el incremento de los tipos de interés y del precio del dinero- ha desmovilizado a muchas familias que no pudieron cambiar su vehículo el año pasado".

Como sector, "no podemos estar contentos con el resultado de las matriculaciones del año pasado, porque no hemos avanzado en la descarbonización de la movilidad. Por un lado, los vehículos electrificados solamente han supuesto el 12% del total de las matriculaciones, muy lejos de la media europea, que se sitúa alrededor del 20%. Además ha seguido empeorando la edad media del parque automovilístico. El año 2024 tiene que ser el de la descarbonización del parque, mediante el impulso de medidas que fomenten las matriculaciones de vehículos eléctricos y quitando de la circulación los coches más antiguos que penalizan el actual proceso de descarbonización”.

Sin recuperar cifras prepandemia

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, destacó que “que las matriculaciones cierran en línea con las previsiones marcadas, registrando un importante repunte respecto a 2022, pero todavía con más de 300.000 unidades menos de las que veíamos antes de la pandemia. De ahí que 2024 deba ser un año en el que el mercado avance de manera significativa hacia la recuperación para no comprometer la competitividad del sector".

En este sentido, "impulsar el rejuvenecimiento del parque para acelerar el ritmo de descarbonización, se convierte en objetivo prioritario para este curso que acabamos de estrenar, máxime cuando la cuota de matriculaciones de turismos electrificados en España se encuentra lejos del 20% que registra la media europea. Así, una de las principales medidas que hay que acometer es sustituir el Moves III por un plan de incentivo a la demanda mucho más ágil y eficaz que incluya el apoyo al vehículo de ocasión y permita cobrar la ayuda en el momento de la compra”.

El electrificado avanza a ritmo lento

José López-Tafall, director general de ANFAC indico que “2023 demuestra que el vehículo electrificado sigue avanzando en el mercado nacional. Avanza, pero no al ritmo necesario. Cerramos el año con una cuota de mercado del 12%, solo 2 puntos porcentuales más que el año anterior: esto es un resultado decepcionante si se compara con los objetivos obligatorios que como país tenemos. Es necesario acelerar su ritmo de entrada en nuestro mercado. La media europea ya se sitúa por encima del 21% y España se sigue quedando atrás. Actualmente, el vehículo electrificado es la única solución tecnológica para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones".

Por ello, "es necesario estimular mejor sus ventas para alcanzar las exigencias marcadas en 2024, que estimamos en un mercado electrificado de 280.000 ventas. Desde ANFAC, ya hemos planteado una serie de medidas al Gobierno en esta línea. Medidas como la sustitución de un nuevo Plan MOVES con ayudas a cobrar en el momento de la compra en base a un nuevo modelo fiscal, así como otras medidas específicas para el canal de empresas, el que más rápido puede avanzar en la electrificación. La segunda palanca son medidas adicionales que faciliten el desarrollo e instalación de puntos de recarga de acceso público, no hay que olvidar que en 2024 España tiene ya compromisos vinculantes frente a la UE en recarga pública en el territorio".

El sector afirma "ha hecho sus deberes y el ciudadano cuenta con una amplia oferta de modelos en el mercado, toca ahora acelerar más y eso pasa por hacer el cambio más sencillo a ciudadanos y empresas, países como Portugal están demostrando que se puede lograr. No es una cuestión de innovar, es una cuestión de actuar de inmediato y con medidas eficaces. 2024 ha de ser el año del cambio de ritmo”.