Ni más ni menos

Sé que en estos días es tradición pedir que el año ya pasado se lleve con él lo malo y que este que estrenamos nos traiga lo bueno, incluso pedir cosas a los Reyes de Magos. Yo no cumpliré la tradición, como tampoco lo he hecho años anteriores, no quiero ni que 2023se lleve lo malo ni que 2024 traiga lo bueno, porque a fin de cuentas lo que hoy somos es el resultado de todo ello.

Y los generosos Reyes, si es que han logrado salir de esa convulsa región del mundo en habitan, que en esta noche mágica traigan regalos a aquellos que lo necesiten, yo afortunadamente tengo lo suficiente.

Por todo esto mi ‘carta’ no está formulada como petición sino como una simplemente colección de deseos. Deseos que no son nuevos, deseos que son los mismos que en años anteriores. Deseos, que en esta ocasión formularé utilizando algunas de las palabras de Joaquín Sabina en la ranchera Noches de boda[1], porque los expresa con mucha mayor sabiduría de lo que yo sería capaz de hacerlo. Les deseo a todos que:

Que el maquillaje no apague tu risa / Que el equipaje no lastre tus alas

Que el calendario no venga con prisas / Que el diccionario detenga las balas

Que las persianas corrijan la aurora /Que gane el quiero, la guerra del puedo

Que los que esperan no cuenten las horas / Que los que matan se mueran de miedo

Que el fin del mundo te pille bailando / Que el escenario me tiña las canas

Que nunca sepas ni cómo ni cuándo / Ni ciento volando ni ayer ni mañana

Que las verdades no tengan complejos / Que las mentiras parezcan mentira

Que no te den la razón los espejos / Que te aproveche mirar lo que miras

Que no se ocupe de ti el desamparo / Que cada cena, sea tu última cena

Que ser valiente no salga tan caro / Que ser cobarde no valga la pena

Que no te compren por menos de nada / Que no te vendan amor sin espinas

Que no te duerman con cuentos de hadas / Que no te cierren el bar de la esquina

Que el corazón no se pase de moda / Que los otoños te doren la piel

Estos son, ni más ni menos, mis deseos. ¿Imaginan que algún día se cumplieran?

Si se animan escuchen la canción completa y si tienen algo más de tiempo, oigan la versión que hace su autor junto a la inigualable Chavela Vargas. Feliz Año 2024

[1] https://www.youtube.com/watch?v=CpxvHfLe6zU