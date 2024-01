Marcelino, sobre Unionistas: "En el Villarreal tenemos el máximo respeto por el rival"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha hablado sobre el enfrentamiento de Copa del Rey frente a Unionistas.

Situación de la plantilla: "Hay jugadores que están saliendo, igual que en todos los mercados. Lo que más me preocupa son los que tenemos a disposición para el partido. Algunos lesionados se van recuperando y otros caen. Sorloth ha entrenado con el grupo, Raúl Albiol es baja, Alfonso no se ha recuperado y Coquelin va progresando. Recuperamos a Baena y Comesaña".

Fichajes: "Mi carta de Reyes no es larga, solo hay ilusión. Nuestra intención en Copa es ganar el partido y estar en la siguiente ronda".

Copa del Rey: "Un equipo como el Villarreal tiene que aspirar a ganar cualquier partido, da igual la competición. Tenemos el máximo respeto por el rival y da lo mismo que juegue dos categorías por debajo, pero somos 11 contra 11. En su campo son fiables y debemos asumir el favoritismo".

Unionistas: "No hay partidos sencillos y el clima puede condicionar. Este es un equipo de Primera RFEF y viene de ganar 0-2 al filial del Barça. Ya eliminó al Sporting y solo ha perdido un partido en casa. No puedes considerar que vas a ganar sin jugar. No tenemos el equipo ideal para apretar arriba".