Jehu: "Si en el Salamanca UDS estuviera Jorge, Pablo o Pedro se pediría su destitución. No es una afición pidiendo una locura"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales en la previa del primer partido de 2024.

Año de ascenso: "Feliz año para todos. Ojalá lo sea y el club tiene ese objetivo. Quedan 20 jornadas para el objetivo y no estamos ni en la mitad. No me mata pensar en el ascenso directo y esto solo puede mejorar partido a partido. Hemos dejado ir muchos puntos en casa".

Mansour y Durán: "Son cosas personales y han pedido su salida. Es muy respetable. Nos quedamos la gente que queremos".

Seguir: "El fútbol no es de merecimientos. Ha habido equipos que se meten atrás y se llevan puntos. No soy nadie para juzgar si merezco seguir. Hay muchísimo por mejorar. No hay mucho que decir o hablar, la situación está clara y hay que ganar el domingo. No puedo pensar en lo que venga el lunes".

Amaro y Mati, de centrales: "Mati es más de marca y Amaro tiene más experiencia. Dependerá de lo que decidamos. No hay más alternativas como Javi o Cristeto. Es una decisión de los jugadores y es respetable, pero la falta de centrales es que Amaro o Mati no tienen mayor problema. Yo vine con Calderón y jugué de central toda la segunda vuelta. No hemos sufrido".

Fichajes: "No sé si alargará, pero no quiero precipitarme en traer un central por traer. Los que estamos en el club damos nuestra opinión sobre lo que más nos gustaría. Buscamos algún delantero porque nos está faltando gol para generar más competencia".

Salidas: "Hasta día de hoy espero que no. No tenemos ninguna intención de que salga nadie más. Todo puede pasar en el mundo del fútbol y no nos planteamos nada, pero siempre puede haber cosas de jugadores, cuerpo técnico...".

Diocesanos: "Vendrá a encerrarse".

Afición: "El fútbol es igual en todos los equipos y todo se recupera ganando. No me voy a pintar el pelo o la barba. Si aquí estuviera Jorge, Pablo o Pedro se pediría su destitución y no es una afición pidiendo una locura. Esta afición no está haciendo algo fuera de lo normal".