Dani Ponz y el Unionistas - Villarreal: "Es el partido de nuestra vida. Es uno de los más importantes de toda la década en Salamanca"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación para hablar del choque de Copa del Rey con un Primera División como es el Villarreal de Marcelino García Toral.

Partido emocionante: "Es el partido de nuestra vida. De la mía seguro y contando con el partido del Madrid es uno de los más importantes de toda la década en Salamanca. Hoy a nadie le dolía nada".

Llácer dirige: "Cometí un error y merezco la sanción, lo que me da frustración por no estar en el banquillo. Dani es la persona con la que convivo las 24 horas del día y tiene un gran futuro, seguro que llega a la élite. Lo hará espectacular y se lo merece. ¿Dónde lo voy a ver? Se lo he dejado a Torrens que me ubique en la mejor posición posible, supongo que detrás del banquillo... pero no muy cerca. Estaré rodeado de Rubén, Andres, Torrens... e intentaré pasar los menos nervios posibles. Hay confianza plena en el staff".

Villarreal: "Son campeones de la UEFA, jugadores internacionales o campeones del mundo. Hay un nivel extraordinario y tienen jugadores de mucha calidad, ven pases donde no existen y hacen de todo por el talento que tienen. Su balón parado es tremendo y es un equipo ofensivo. Hemos visto que han tenido decisión total hasta en el Bernabéu y conozco su esencia. Tengo una admiración enorme por Marcelino, que es uno de los mejores entrenadores españoles de las últimas décadas y alguna vez hemos hablado. Va a venir a pasar de ronda y puede que entren Baena o Santi".

Reina Sofía y recibimiento en bus: "Me acuerdo que el año pasado vi el Alzira - Bilbao y el recibimiento fue increíble. Habrá una respuesta de récord de la gente. Será increíble y muy emocionante. Poco más se puede añadir y nos dejan el trabajo hecho. Es algo histórico y difícil de igualar. Nuestro objetivo es disputar cada balón como si fuera el último y plantar una semilla en el corazón de mucha gente. Es un regalo de Reyes para los que nos gustan los eventos deportivos. Somos un club humilde y nos parecía buena idea venir en bus porque es complicado volver a vivirlo".

Opciones de pasar: "Cuando se juega 11 contra 11 pueden pasar mil cosas. En el Reina se vive un ambiente mágico y yo siempre creo que voy a ganar. El Villarreal es todo un campeón de Europa y el sueño es ganar".

Cambios en el once: "Nosotros tenemos confianza en toda la plantilla y ha habido constantes cambios. Es evidente el esfuerzo en Barcelona y hay gente que tiene molestias. Valoraremos y todos pueden ser titulares, sacaremos un once reconocible y que pudiera ser titular la próxima semana".