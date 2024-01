Nuevo año y  nuevo libro: un país con incapacidad para consensuar la Ley de Educación y la educación sexual

Nuestros políticos no están en condiciones para consensuar una ley de educación y mucho menos la educación sexual. Para ello, tendría que tener en cuenta algunos principios básicos:

1- La educación no es adoctrinamiento sino ayudar con conocimientos, habilidades y actitudes para que las personas sean autónomas y construyan su biografía sexual y amorosa con autonomía y libertad. Los humanos podemos tomar d cisiones sobre nuestra vida sexual. La sexualidad no es un mero instinto como en otras muchas especies, regulada por el celo de la hembra y la disponibilidad continua de los machos.

2.- Los políticos de uno u otra signo no deben pretender organizarnos nuestra intimidad sexual, sino crearnos condiciones para la libertad.

3- Las relaciones sexuales deben ser consentidas libremente por los dos miembros de la pareja. Libertad en condiciones de igualdad; y no de dependencia o sumisión. La violencia, la presión, la sorpresa, el engaño y la manipulación no son estrategias éticas, porque cercenan la libertad.

4- Lo ideal es que ambos miembros no solo consientan sino que deseen y ambos compartan el placer. Lo que hemos llamado ética del placer y bienestar compartido (López, 2017).

5- Los educadores sexuales no deben adoctrinar y tomar decisiones suplantando a sus clientes, sino ofrecer conocimientos profesionalmente fundados y defender derechos y valores universales.

6- Las familias pueden educar en valores privados y normas familiares, siempre que no contradigan los derechos universales o conlleven maltrato. A ellas corresponde la educación básica y ofrecer la experiencia de una familia en la que aprendan a amarse y apoyarse con un sistema de cuidados incondicional.

7- La escuela debe ofrecer conocimientos y derechos y valores universales, formando en un espíritu crítico abierto.

8.- Ambas instituciones pueden y debe colaborar en la educación general y sexual.

Desgraciadamente en España desde la extrema izquierda y la extrema derecha se quiere organizar la vida sexual y amorosa de los ciudadanos y no son pocos los educadores sexuales que cometen este error.

Y los grandes partidos llevan desde la transición no tomando en serio la educación sexual, salvo en algunas autonomías.

Mientras la pornografía la consumen menores, incluso prepúberes. y las conductas de riesgo no dejan de aumentar.

LÓPEZ, F. (2023-24). Modelos de educación sexual. Teoría y práctica. Madrid Pirámide

Hemos pasado de la represión, obsesiva y morbosa de la dictadura, a la obligación de consumir actividad sexual, olvidando que entre la represión y la obligación está lo que nos hace humanos: la LIBERTAD y LA ÉTICA. La libertad propia y la libertad de quienes deseamos. Imponer el deseo es un grave error ético, además de un delito penal. Cómo enseñamos: “mi cuerpo. “Mi cuerpo, mi sexualidad, y mi intimidad es mía”; por tanto “tu cuerpo, tu sexualidad y tu intimidad es tuya”

El lector descubrirá en este libro el grave error de casi todos los modelos de educación sexual históricos y actuales: creer que la vida sexual y amorosa de los ciudadanos debe ser como los políticos, los educadores sexuales, las iglesias o numerosos profesionales les indican.

Encontrarán en este libro un análisis crítico de los modelos (a) que se centran en la prevención de riesgos, (b) el adoctrinamiento religioso-moral (legítimo en la familia pero no en la escuela pública (c) el revolucionario (d), los prescriptivos y (e) el modelo de mercantil.

También describo los que considero adecuados, aunque creo que son mejorables: el Modelo Holístico europeo y de la OMS y el Integral, resto de occidente.

Nuestro modelo Biográfico y Ético se ubica en el marco del Holístico e Integral –aunque ambos no son exactamente lo mismo- clarificando el rol de cada persona, la familia, la escuela, los profesionales y el Estado.

De forma sucesiva, desde hace varias décadas, he propuesto tres nombres para definir el modelo teórico y práctico de educación sexual que me parece más adecuado. Los tres nombres me parecen útiles: “Modelo Biográfico y Democrático” (porque lo más específico de la sexualidad humana es que cada persona puede tomar decisiones sobre su vida sexual y amorosa y porque es propio de sociedades liberales democráticas no confesionales), “Modelo Biográfico y Profesional” (porque los profesionales y los criterios de salud tienen un rol importante, no se trata solo de que cada cual viva la sexualidad como quiera) y, en la última década, Modelo Biográfico y Ético” (porque la libertad de la persona para construir su biografía sexual debe conllevar una ética de las relaciones sexuales y amorosas, justo para respetar la libertad de los demás y promover el bienestar propio y el de la pareja, si fuera el caso). Estos tres apellidos, como explicaré en el libro, le van muy bien al Modelo de educación sexual Biográfico.

Los tres nombre ponen el acento en la libertad y autonomía de la persona en una sociedad democrática, el rol que deben cumplir la familia, los profesionales de la educación o, lo que considero hoy más necesario y central, la ética de las relaciones sexual y amorosas.

En todos los casos la ética es el complemento necesario al concepto de construcción personal de la biografía sexual y amorosa. Finalmente, somos los dueños de nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestra intimidad y nuestra vida sexual y amorosa, porque podemos tomar decisiones sobre ella. La sexualidad está en “el reino de la libertad” (por eso biográfico), pero sin imponérsela a los demás (por eso ético).

No deberíamos politizar la intimidad sexual y amorosa, desde la izquierda, ni desde la derecha, sino crear condiciones legales y sociales para mejorar la LIBERTAD de las personas.