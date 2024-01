Comida para perros: mitos que todo dueño debería conocer

Hay creencias populares sobre la comida de los perros que están muy extendidas pero tienen poco fundamento. La OCU desmonta 5 mitos que no cuelan.

Ahora la mayoría de los perros consumen piensos comerciales y están bien controlados por los veterinarios, hay algunas creencias generalizadas respecto a la comida de los perros que están muy extendidas y que no son verdad:

1. Si comen dulce o azúcar se quedan ciegos

Es una idea muy extendida y no se corresponde con la realidad.

Si un perro es diabético, es decir, ya tiene un problema grave de producción de insulina que le impide metabolizar los azúcares con normalidad, cuando tenga un aporte extraordinario de azúcar, su nivel de glucemia se elevará y eso puede facilitar la formación de cataratas que, a la larga pueden llevarle a perder la visión. Pero si un perro no es diabético, todo este proceso no sucede: si el perro no es diabético, comer un dulce no va a tener ese efecto.

Lo que sí es cierto es que los perros necesitan una cantidad limitada de glúcidos: cuantos menos azúcares, mejor. Aunque les gustan, no se le deben dar azúcares a los perros:

Aportan una cantidad excesiva de glucosa de forma muy brusca y durante un breve periodo de tiempo.

Los dulces cambian su apetito, facilitan la aparición de diarrea y de cambios en la flora intestinal normal.

2. Es malo darles lo que comen las personas

La comida de personas no es ni buena ni mala para los perros, pero si queremos que nuestro perro no tenga problemas nutricionales simplemente tenemos que prestar especial atención al tipo de alimento que le vamos a dar y la cantidad.

Si a un perro le damos jamón cocido, junto con arroz hervido, una cierta cantidad de carne magra de pollo, zanahorias, guisantes y aceite de girasol, puede ser una dieta adecuada y apetitosa, pero si le suministramos exclusivamente jamón cocido es una dieta muy desequilibrada e incompleta… puede ser mucho más de lo que necesita, y no cumplir sus necesidades nutricionales. Por ejemplo, para un yorkshire terrier de 3,2 kg, una loncha mediana de jamón cocido es más que una ración de comida diaria en cuanto al aporte calórico… y además es una ración incompleta que no cubre sus necesidades nutricionales.

En cualquier caso, si le vas a dar comida de personas:

Elige productos de origen proteico: carne de vacuno, pollo o cordero (sin huesos) pescado, queso fresco, yogurt o cuajada.

Deben ser pequeñas cantidades.

Dáselo siempre con su alimento habitual, junto con él, en su comedero.

No deben suponer más de un 5-7% de la ración diaria y se debe restar esa cantidad de su alimento habitual.

3. No es bueno darles chuches o premios

La mayoría de los premios y snacks de perros indican en su etiquetado qué cantidad diaria se puede dar al perro, en función de su tamaño, y suelen indicar que hay que retirar una parte equivalente de pienso para mantener una dieta adecuada.

Hay muchos tipos de “premios” o snaks:

Unos son de uso “recreacional”, como premios, pero otros tienen un uso funcional (limpieza dental, mejorar la digestión, reducir la flatulencia, suplementos nutricionales para la piel y el pelo…).

Algunos premios son esencialmente cereales y pueden darse en cierta cantidad, otros contienen mayor cantidad de grasa, algunos son materias primas poco elaboradas: piel cocida y prensada, ahumada, seca, etc.

También hay grandes diferencias con el tamaño; hay algunos premios que son pequeñas porciones del tamaño de un guisante o una avellana y otros son una porción de hasta 12 o 15 cm de una barra gruesa y relativamente dura.

Puedes dar a tu perro estos snaks, respetando las reglas:

Usar snacks adecuados para el tamaño del perro.

Los snacks para uso recreacional, como premios, pueden usarse incluso a diario de forma regular. Suelen aconsejarse entre 2-3 unidades para perros pequeños y hasta 10-12 en los perros de mayor tamaño. Lo ideal es reservarlos para “premiar” a nuestro amigo cuando haga algo bien, que sienta que lo ha ganado y asocie el esfuerzo a la recompensa.

Los snacks funcionales siempre indican para qué perros están destinados, en qué casos y cómo deben utilizarse, incluyendo, además, la recomendación de dosis diaria o semanal.

Es muy importante retirar la cantidad proporcional de alimento seco de la ración.

4. Es mejor que los perros consuman carne cruda y comida cruda

Hay algunas dietas llamadas tipo BARF (Biologically apropiate raw food o Bones and raw food, ambas definiciones se usan), que abogan que para el perro es más natural comer principalmente carne cruda. Pero la realidad es que los perros llevan muchos siglos conviviendo con nosotros y consumiendo comida cruda, pero también cocinada, sobras, con lo que han pasado de ser eminentemente carnívoros a ser algo más omnívoros.

Este tipo de alimentos crudos a base de carnes y algunas verduras y patatas o algún cereal, están a la venta, pero los estudios de otras organizaciones de consumidores nos indican que son una fuente importante de patógenos, por lo que no nos parece buena idea darle carne cruda.

5. Los piensos más caros son siempre mejores

En los piensos de perros la variación de precio es muy importante, de 1,50 a más de 12 euros kilos

En un estudio de la OCU se puede verque no es cierto que sea mejor el pienso más caro: hay una cierta relación calidad/precio, pero es posible encontrar piensos de gran calidad a buen precio. Conviene fijarse bien porque la diferencia de alimentar a un perro con un pienso u otro puede superar los 600 euros al año incluso en perros no muy grandes de unos 10 a 15 kilos.