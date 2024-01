Messi, CR7, Vini Jr, Haaland, Mbappé, Bellingham... así son los 23 nominados al once ideal de la FIFA FIFPRO

Las nominaciones del once ideal masculino han sido decididas tras recabar los votos de más de 28.000 futbolistas profesionales, ciñéndose a sus logros obtenidos y a los méritos de cada uno

Messi, CR7, Vini Jr, Haaland, Mbappé, Bellingham y muchos otros grandes nombres se encuentran entre los 23 nominados al once ideal de la FIFA FIFPRO. Todos ellos han sido decididos tras recabar los votos de más de 28.000 futbolistas profesionales, ciñéndose a sus logros obtenidos y a los méritos de cada uno, mientras que la mejor alineación se dará a conocer el 15 de enero, coincidiendo con la entrega de los premios The Best.

Por otro lado, cabe recordar que las nominaciones de los jugadores en el mejor once ideal están estructuradas dependiendo del rendimiento del 19 de septiembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

LA LISTA COMPLETA