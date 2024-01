Mañueco revindica más conexiones de Salamanca con Madrid y el tren de la Ruta de la Plata

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido entrevistado este jueves en Onda Cero Salamanca por el periodista y director de la emisora José Antonio Ramos. Estos son los titulares que dejó la entrevista.

Comunicaciones

Con motivo de la gran movilización prevista para el día 21 de enero en todo el área oeste de la península, y con respecto a las conexiones con Madrid e interconexiones con Portugal ha destacado lo siguiente: "En lo años 90 se hizo un impulso importante en las autovías, pero ahora tenemos que hacer un importante impulso ahora en el ferrocarril. Hay que conseguir más frecuencias, sin duda alguna. Y algo todavía mucho más importante es terminar la conexión de Salamanca con Portugal, porque eso va a permitir conectar Oporto con Madrid y en el medio estará Salamanca. También hay que reivindicar la reapaertura de la Ruta de la Plata, todo el oeste peninsular estamos viendo como se pierde población. A postar por el corredor atlántico es también muy importante, y eso va a generar empleo y oportunidades".

Con respecto al Puerto Seco, cuyo plazo está previsto para 2050, Mañueco ha destacado que "hay que acortar los plazos, Salamanca tiene que convertirse en uno de los lugares preferentes del desarrollo logístico del oeste de España y las alianzas del ayuntamiento con todos los puertos portugueses es algo especialmente relevante".

Electrificación vía férrea Salamanca y Fuentes de Oñoro

Gran parte de conexión portuguesa sería por Salamanca. "Me parece muy importante apostar por la terminación definitiva de una vez, hemos exigido que se termine al gobierno de españa y eso es una de las que consideramos fundamental y crucial". Unico tramo entre Portugal y helsinki.

Política nacional

"Si hay algo que nos afecta a los salmantinos es lo que estamos viendo: amnistía, ataques a la constitución, a las principales insituciones... lo que tenemos que hacer os demócratas es defender con claridad la constitución española. Sin constitución no hay democracia. Se quiere perdonar millones de euros a los socios independentistas pero no se quiere terminar el tramo de electrificaicón. El ataque que hay a los españoles me parece gravísimo".

Desde el Partido Popular, "vamos a defender la constiución, la igualdad de todos los españoles y su libertad, la solidaridad entre todos los terriotorios. Somos una tierra que lo hemos dado todo apra construir España, y nos sentimos orgullosos de haber hecho ese esfuerzo. Pero ahora tenemos que alzar la voz y yo como presidente de Castilla y León lo voy a hacer. No vamos a consentir que el partido socialista rompa la igualdad de todos los españoles y no vamos a permitir que haya privilegios económicos para que una persona, Pedro Sánchez, esté en la Moncloa".

Política CYL

Mañueco ha hecho balance de los últimos años en la presidencia de la Junta de Castilla y León. "Hay estabilidad política, tenemos un gobierno útil y eficaz, en Castilla y León estamos creciendo, somos líderes en exportación, etc. La estabilidad política y la eficacia del gobierno permite la ceación de empleo. Además, "tenemos servicios públicos de gran calidad, como la sanidad o los servicios sociales. me siento especialmente orgulloso de la educación de Castilla y León".

Reivindicaciones por Salamanca

En este sentido, con respecto al gobeirno cental, Fernández Mañueco ha declarado que "es muy importante que el tren y las conexiones ferroviarias, también el incremento del número de frecuencias con Madrid me parece espcialmente relevante".

Desde la Junta, ha destacado que "queremos seguir apostando por el Hospital Universitario, me parece muy importante las técnicas IFU que van a permitir un tratanmiento avanzado para los pacientes de parkinson. También una apuesta por la atención primaria", donde ha mencionado la próxima reforma del cenmtro de salud de Santa Marta y el centro de salud de prosperidad.

Retener el talento

"Queremos que haya oportunidades para que los jóvenes peudan trabajar y sean capaces de tener una mentalidad emprendedora y poner en marcha sus propios negocios".

Sector agricultor y ganadero

En lo que respecta al sector de la agricultura y ganadería, sobre las ayudas de la EHE ha destacado que "el gobnierno de España se ha cruzado de brazos y no ha hecho nada en estos meses, ante esa inactividad ha tenido que actuar el gobierno de CyL. En los próximos días será una realidad y estarán pagadas las ayudas".

Para terminar, ha destacado que "veo a Salamanca muy bien, con mucha ambición y con el alcalde, que ha sacado mayoría absoluta, sigue haciendo bien las cosas. Sigue reivindicando no solo al gobierno de España, también nos reivindica a la Junta, y seguiremos trabajando para el futuro".