Mañueco desvela cuándo llegarán las ayudas a los ganaderos por la EHE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que "en los próximos días" llegarán las ayudas de la Administración autonómica a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

En declaraciones en una entrevista en Onda Cero Salamanca, recogidas por Europa Press, Fernández Mañueco ha apuntado que la EHE "es una enfermedad de declaración obligatoria y eso quiere decir que es una responsabilidad exclusiva del Gobierno".

El líder autonómico ha apuntado que correspondía al Ejecutivo nacional "el tomar las medidas, el atajar y el compensar a los ganaderos por las pérdidas de esta situación" y ha criticado que, en cambio, "el Gobierno de España se ha cruzado de brazos, no ha hecho nada a lo largo de todos estos meses".

"Ante esa inactividad ha tenido que actuar el Gobierno de Castilla y León", ha dicho antes de reseñar las conversaciones con los afectados del Consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, además de apuntar que él mismo, Fernández Mañueco, también ha mantenido una reunión con los ganaderos.

"Y lo que hemos hecho ha sido pactar unas condiciones económicas. Estamos pendientes. Sé que se dijo que en el mes de diciembre se iban a recibir las ayudas. Bueno, al final de año, como todo el mundo sabe, en cualquier negocio y también en la Administración Pública, ha habido una acumulación de papeles que ha impedido que en el mes de diciembre se pudiera pagar", ha reconocido.

No obstante, ha continuado: "He estado hablando esta mañana con el consejero de Hacienda y me ha dicho que en los próximos días será una realidad; si no es en esta semana, ya nos quedan pocos días para esta semana, hoy y mañana, y por ello lo veo complicado, la próxima semana están pagados".