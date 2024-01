Amaro y las críticas recibidas: "Solo le pido a la afición que también me entienda a mí y vea mi posición. Jamás haría daño a mi club"

"Estoy cómodo y no es muy diferente a la posición de pivote", ha espetado el capitán del Salamanca UDS sobre actuar de central contra el Diocesanos

Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de toda la actualidad del club.

Parón: "Estos días nos han valido para reflexionar y desconectar de todo. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para demostrar todo".

Cosas a mejorar: "Todos tenemos que dar mucho más porque no estamos en la situación idónea. El equipo ha sido superior en los últimos partidos, pero el fútbol depende de muchas cosas y se nos han escapado los puntos".

Diocesanos, partido trampa: "Sabemos que todos los partidos son importantes y es un equipo que lo más seguro es que se encierre atrás para no conceder. Debemos estar rápidos con el balón".

Central: "Estoy cómodo y no es muy diferente a la posición de pivote. Si el míster me necesita, intentaré hacerlo de la mejor manera. Es evidente que a alguno nos tocará jugar en esa posición por la situación que hay".

Fichajes: "Me centro solo en jugar y hay gente trabajando en ello".

Ascenso directo: "Es una Liga competitiva y el Ávila se dejará puntos, pero debemos ir ganando partido a partido".

Críticas: "Siempre estoy a muerte con la afición y entiendo las críticas, pero solo le pido a la afición que también me entienda a mí y vea mi posición. ¿Si he dicho alguna vez algo que no pienso para evitar perjudicar al equipo? Tú mismo sabes que yo jamás haría daño a mi club".

Mensaje a la gente: "Que viene el primer partido del año y queremos darles una alegría después de los Reyes".