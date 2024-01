Unionistas profana el Johan Cruyff en 2024 y logra una victoria histórica ante el Barça B (0-2)

Unionistas ha profanado el Johan Cruyff en 2024 y ha logrado una victoria histórica ante el Barça B (0-2). De este modo, los tantos de Slavy y Álvaro Gómez han bastado para dar una lección a los jóvenes blaugranas, mientras que Pablo López ha debutado.

En la primera alineación del año, Dani Ponz ha ido a lo práctico y no ha hecho experimentos al confiar en un once muy marcado con un doble punta integrado en el 4-4-2. Por ello, Cacha ha formado bajo palos; línea defensiva para Carlos Giménez, Ramiro Mayor, Erik Ruiz y Jon Rojo; doble pivote compuesto por Jordi Tur y Adri Gómez ante las bajas de Nespral y Javi Villar; las bandas han caído en manos de Rastrojo y Planas; en ataque, turno para la reclamada dupla Losada - Slavy.

Asimismo, los jugadores charros no han llegado a la cita muy fatigados tras viajar en tren a Cataluña y no en bus, mientras que Rafa Márquez, mítico central mexicano, ha tenido que 'tirar' del Juvenil A para completar la convocatoria por algunas sonadas ausencias. Con el balón en juego, los del Reina Sofía no se han arrugado y han salido fuertes al campo, pero un error a la hora de despejar de Carlos Giménez ha estado cerca de acabar en tanto local si no es por la parada de Cacha.

EL 'BICHO'

Sin embargo, el extremo Planas ha colgado un córner al corazón del área con maestría y Slavy se ha zafado del pichichi Pau Víctor en la marca para rematar con un escorzo. 0-1, locura entre los 115 aficionados desplazados a la Ciudad Condal y celebración a lo CR7 del máximo realizador de los de San José este curso.

A partir de ahí, los visitantes se han encerrado atrás para no dejar huecos ante un conjunto que no ha parado de buscar los espacios, pero sin nada de éxito. De hecho, pronto se ha visto a los canteranos culés un poco desesperado y nada finos, lo que ha aprovechado Unionistas para hacerse más fuerte con la ventaja a su favor. Triunfo de los del fútbol popular al descanso.

Con el paso por los vestuarios, la película ha seguido igual que en el primer tiempo y Slavy ha perdonado el segundo al rematar mal una contra. A partir de la hora de contienda, Dani Ponz ha quitado al búlgaro, que se ha ido ovacionado al banquillo, y Planas por Serrano y Álvaro Gómez. Por su parte, Rafa Márquez también ha agitado el avíspero en busca del gol, pero se ha topado con la lesión de Alarcón en un sprint.

En el 77', momento histórico en Unionistas con el debut en el primer equipo de Pablo López. Y mejor no ha podido salirle la jugada a su entrenador, ya que el joven ha participado en el 0-2. Diana de cabeza de Álvaro Gómez a centro de Serrano y delirio total al ser conscientes del +3. Por otro lado, Cacha le ha hecho una buena intervención a Percan y tanto Serrano como Ramiro Mayor le han perdonado la vida a Marc Vidal. Finalmente, Unionistas ya piensa en dar la campanda a costa del Villarreal en Copa del Rey. Así da gusto empezar el 2024, no cabe duda...

FICHA TÉCNICA

Barça B: Marc Vidal; Joan Anaya (Domínguez, min. 81), Mbacke, Mikayil, Gerard Martín; Casadó (Prim, min. 63), Aleix Garrido, Moha (Percan, min. 63); Cuéllar (Darvich, min. 81), Pau Víctor y Alarcón (Dani, min. 67).

Unionistas: Cacha; Giménez, Ramiro, Erik, Jon Rojo (Camus, min. 88); Rastrojo (Pablo López, min. 77), Tur, Adri Gómez, Planas (Álvaro Gómez, min. 65); Losada (Ekaitz, min. 77) y Slavy (Serrano, min. 65).

GOLES: 0-1, min. 11: Slavy. 0-2, min. 81: Álvaro Gómez.

ÁRBITRO: Armando Ramo Andrés, del colegio maño. Amarillas para Pau Víctor, Faye, Casadó; Serrano, Giménez y Adri Gómez.

ESTADIO: Johan Cruyff.