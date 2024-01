Renfe ha expedido en Castilla y León casi 135.000 abonos gratuitos de Cercanías Ancho Métrico y Media Distancia, y bonificados al 50% en los servicios Avant, para los desplazamientos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. En toda España el número de abonos en el último cuatrimestre del año asciende a cerca de 2,5 millones (incluye abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media

Distancia y abonos Avant al 50%).

En Castilla y León Renfe ha gestionado un total de 895 abonos gratuitos para los servicios de Cercanías Ancho Métrico en la líneo León-Guardo y 72.198 en los servicios de Media Distancia. Y un total de 61.466 en los servicios Avant bonificados al 50%. Estas cifras certifican la gran aceptación de esta medida entre la ciudadanía. La utilización de los abonos durante este 2023 está suponiendo un incremento de viajeros en trenes de servicio público de Castilla y León cercano al 115%. Hasta noviembre, casi 4,9 millones de clientes utilizaron los trenes de Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y Avant, con una incorporación de 2,6 millones de nuevos desplazamientos, respecto al mismo período de 2022.

El desplazamiento de estos casi 4,9 millones de viajeros supone un importante ahorro medioambiental. Con esta cifra se evita la emisión de más de 753 toneladas de CO2 y el consumo de cerca de 322.026 litros de combustible.

Nuevos abonos gratuitos para 2024

Desde el pasado sábado y durante todo su período de vigencia, los usuarios de Renfe pueden obtener los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Servicios de Proximidad y Media Distancia para viajar hasta el 30 de abril de 2024. Para los servicios ferroviarios de Avant se prorroga el descuento del 50%. Este mismo descuento se aplicará a otros trayectos de alta velocidad que han sido declarados Obligación de Servicio Público (OSP). Asimismo, los abonos gratuitos de Media Distancia podrán ser utilizados en los servicios Avant en la relación punto a punto Madrid-Salamanca y en las líneas de altas prestaciones A Coruña-Ourense y Murcia-Alicante.

Para evitar el uso irregular, en los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe ha ampliado a una hora (actualmente son 10 minutos) el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada o, en caso de no realizar el viaje, anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

Obtención del abono gratuito

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías, Rodalies y Servicios de Proximidad, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez que al final del cuatrimestre se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.

Para los niños menores de 14 años sin DNI, se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en renfe.com o por la app de Renfe. Padre, madre o tutor o tutora podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez.