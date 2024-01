El 'regalo' envenenado de Julián Contreras a Francisco Rivera en su 50 cumpleaños

Francisco Rivera cumple este miércoles 3 de enero 50 años. Una cifra redonda que piensa celebrar en familia con Lourdes Montes y sus tres hijos, Cayetana, Carmen y Curro, y en la que ha recibido un regalo 'envenenado' por parte de Julián Contreras, que no ha dudado en arremeter contra él en la revista Lecturas, sin ahorrar en descalificativos a la hora de revelar qué piensa del torero.

Además de asegurar que Fran se desentendió de los malos tratos que sufrió su madre, y de acusarle de distorsionar la relación que Carmen Ordóñez tenía con las drogas, el hijo menor de 'La divina' insiste en que no fue su hermano mayor sino él quien costeó la clínica de su progenitora siendo menor de edad, ya que el diestro le dijo que era una "pérdida de tiempo y de dinero".

"Pone a mi madre como una yonqui, no se lo perdono. A mi madre le habría dolido muchísimo escuchar a Fran. Es igual a su hermano Kiko Rivera, los dos despellejan a su madre por dinero. Al final no tienen tantas diferencias" ataca en la exclusiva, dejando al ex de Eugenia Martínez de Irujo en una posición delicada.

Lejos de quedarse ahí, Julián hace un retrato detallado del carácter de Francisco, al que define como "un tipo soberbio que carece de autocrítica"; "clasista"; "cobarde" y "esclavo de un machismo anacrónico", además de afirmar que es un "celoso casi patológico" y acusarlo de "crear un malo para distraer los problemas que hay en su vida".

Además, el hijo menor de Carmen Ordóñez desvela que su hermano está "profundamente acomplejado, entre otras cosas por su altura" y es "un tipo muy ignorante" y "obsesionado, enfermo con el dinero", que habría tenido envidia de Cayetano cuando comenzó a dedicarse al toreo. Un momento en el que destaca que "Fran se cambió el nombre de Rivera Ordóñez por Paquirri".

"Le espera una soledad considerable" sentencia Julián, que con esta entrevista sobre la que el diestro todavía no se ha pronunciado, ha esfumado las escasas posibilidades de reconciliación que pudiera haber entre ambos, cuya relación está completamente rota desde hace años.

La respuesta de Francisco Rivera

Unas demoledoras declaraciones a las que Francisco ha respondido en primicia ante las cámaras de Europa Press. Continuando con sus planes a pesar del ataque frontal de Julián, el hijo de Paquirri ha celebrado su cumpleaños con Lourdes Montes y sus hijos Carmen y Curro en el espectáculo Puy di Fou y no ha dudado en sentenciar a su hermano pequeño.

"Pensé que no iba a llegar... Hubo unos años que pensé que no iba a llegar a los 50, pero aquí estamos. Bicho malo nunca muere" ha bromeado, agradeciendo las felicitaciones de la prensa al alcanzar esta cifra redonda que se ha visto enturbiada por la exclusiva de Contreras.

"¿Tú te crees que es el día hoy para hablar de esto? No, ¿no?" ha afirmado cuando le hemos preguntado por las palabras que le dedica su hermano: "Muchas gracias por estropearme el cumpleaños. Eres un encanto" ha añadido al escuchar que Julián le define como celoso y asegura que se desentendió de los malos tratos de su madre, dejando claro que "ya he hablado todo lo que tenía que hablar y he hablado muy claro".

"Cada uno allá con su conciencia" ha sentenciado al oír que su hermano dice que es como Kiko Rivera y ha despellejado y vendido a su progenitora por dinero, zanjando la entrevista con un ruego a la prensa: "Te agradecería que me dejes disfrutar con mis niños en el día de mi cumpleaños por lo menos sin malos rollos".