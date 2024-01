Ancelotti: "Ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que mantuvo "contacto" con el expresidente de la federación brasileña de fútbol Ednaldo Rodrigues, y que este le mostró "mucho cariño e interés" para que entrenara a la pentacampeona del mundo, pero que "todo estaba pendiente" de su situación contractual con el Real Madrid, con quien ha renovado hasta 2026, fecha en la que no sabe si todavía le querrán en la 'canarinha'.

"Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar", apuntó en rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca.

Sobre su futura retirada de los banquillos, el italiano expresó que cree que él puede seguir en el Real Madrid "después del 2026", aunque eso dependerá del "éxito" que tengan hasta entonces. "Puede ser que 2026 sea el último año que yo entrene, pero puede ser también que no. Hasta el 2026 voy a ser entrenador, pero puedo serlo en 2026, 2027 o 2028, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí", afirmó.