Lo que debes hacer si te encuentras de frente con un animal en carretera

El Servicio de Emergencias 112 recibe constantes llamadas de accidentes de turismos contra animales en carretera, especialmente al amanecer y al anochecer. Por ello ha publicado en la red social X una serie de recomendaciones para los conductores que se encuentran de frente con uno.

En primer lugar, recuerdan que no se debe dar un gran volantazo ni hacer movimientos bruscos. A continuación, se debe pisar el freno a fondo e intentar chocar en ángulo no frontal. El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 indica que si se circula a menos de 90km/hora hay que frenar en seco, si no, progresivamente. En todo momento hay que mantener la vista hacia donde se quiere dirigir el coche, no hacia el animal.

Justo antes del impacto es preciso levantar el pie del freno para evitar que el animal se estrelle contra el parabrisas. Posteriormente, se debe detener el vehículo fuera de la calzada y señalizar convenientemente el lugar del accidente con los triángulos de emergencia, el chaleco reflectante y las luces de emergencia.