Nació en Motril el 25 de marzo de 1828 dentro de una familia de terratenientes.

Hija legítima de José Hernández y Guerrero y de María del Carmen Espinosa de los Monteros y Burgos. Sus abuelos paternos fueron Simón Hernández Moreno y María Teresa Francisca del Carmen Guerrero y Ribas, y por la parte materna fue nieta de José Espinosa de los Monteros y de María Josefa Burgos y Olmos. Todos ellos naturales de Motril. Quedó huérfana de madre en su juventud y se enemistó irreconciliablemente con su padre.

El 26 de febrero de 1846 contrajo en Motril un primer matrimonio con José Heredia y Ruiz de la Cámara, capitán de arma de Caballería. Al cabo de poco tiempo abandonó a su esposa sin pasarle pensión alguna, lo cual ella reclamó insistentemente, aunque otras fuentes apuntan a que María del Carmen enviudó.

José Heredia llegó a ser comandante del arma el 30 de junio de 1854, por acción de guerra. Se retiró del Ejército el 31 de agosto de 1863, a petición propia, siendo a la sazón inspector de estadística de Cádiz, y falleció en Madrid el 24 de enero de 1873, a consecuencia de un cáncer de lengua. De este matrimonio nació un hijo llamado José, que le dio tres nietas, de las que tuvo que hacerse cargo doña María del Carmen tras la muerte prematura, primero de su nuera y luego de su hijo.

Después de muchos años, decidió contraer matrimonio con el primer duque de Santoña, Juan Manuel de Manzanedo y González, un banquero que había hecho su fortuna en Cuba, a donde se había trasladado de joven. Procedente de una familia de hidalgos terratenientes, se trasladó a Cuba en busca de fortuna. Comenzó trabajando como criado y regresó a España en 1845, siendo poseedor de una gran fortuna, obtenida, en parte, gracias al comercio tabacalero.

Desde entonces no solo continuó con sus actividades mercantiles, sino que fue haciéndose un hueco entre la élite social y política del momento y pronto ocupó diversos cargos de importancia como concejal del Ayuntamiento de Madrid o senador vitalicio y por derecho propio. El 31 de diciembre de 1873, el marqués de Santoña formalizó un inventario de su situación económica personal que arrojó un capital líquido de 139.652.124 reales.

Había tenido con su amante, Luisa Intentas, una hija, la cual recibió el nombre de Josefa.

El 18 de diciembre de 1873, María del Carmen formalizó el matrimonio con el marqués de Manzanedo en la parroquial de San Sebastián de Madrid y, por exigirlo las leyes en vigor, el 5 de enero del año siguiente celebraron dicho matrimonio por lo civil, en el juzgado del distrito del Congreso, ante el juez don Antonio Coín y Martín, figurando como testigos Gabriel Manzanedo y González —hermano del contrayente— y Gabriel Costés y Aceval amigo de ambos. Los contrayentes comenzaron viviendo en la calle Alcalá, número 12, y Carrera de San Jerónimo,

¿Se dirán y que nos importa la vida de esta mujer?

Les respondo mucho, ya que fue la fundadora, entre otras muchas obras benéficas, de la lotería del Niño.

El primer sorteo se hizo en 1879 y se llamó “Rifa Nacional del Niño”. Surgió como medida para recaudar dinero y destinarlo a la construcción de un hospital para niños. HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS. Dicho hospital es una joya arquitectónica ubicado en la calle Menéndez Pelayo 65.

María del Carmen comenzó su vida en la opulencia y terminó en la más absoluta desolación de una cama de hospital, víctima de una serie de giros inesperados en su fortuna, la dejó empobrecida y fue conocida con el apodo de “la duquesa mendiga”.

Benito Pérez Galdós, hace un repaso de su vida como inquilina del Palacio Real de Madrid en la última planta donde vivían familias que cayeron en desgracia de la fortuna. Que nadie piense que aquella vida era maravillosa, no, una habitación y una cortina separaba los cuartos, comían de caridad y sus trajes eran siempre el mismo remendados o zurcidas.

El palacio que habitaba pasó a ser propiedad del político José Canalejas hasta que lo asesinaron en 1912. Los herederos de Canalejas vendieron el palacio a la Cámara de Industria en 1933 y, desde 1962, es la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Por último, la amarga travesía de María del Carmen no culminó con su fallecimiento en 1894 a la edad de 66 años. Aunque descansa en el cementerio madrileño de San Isidro. Josefa hija ilegitima, privó a la duquesa de un reposo en el panteón familiar. Un último acto de crueldad póstuma que resonó en la historia de una mujer que, desde las alturas de la sociedad hasta la humildad de una cama de hospital.

Que a todos ustedes la fortuna no les sea veleta y el Sorteo del Niño les traiga si no un grueso pellizco, al menos, Salud y Paz. El horizonte no está nada, nada despejado.