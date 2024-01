Antonio, el maestro que cumplió

"Prometió llevar a sus alumnos a ver el mar y se lo entregó por entero, a manos llenas, aunque los niños no se bañaran en él, porque les hizo soñar..."

Ha venido el maestro que prometió el mar a sus alumnos a recordarnos el maestro de la copla de Patxi que fue ateo para el cura, comunista para el alcalde y anarquista para el jefe del benemérito Cuerpo, mientras toreaba un sueldo. Pero diferenciándose del maestro de la canción en que este fue relevado del puesto, mientras Antonio Benaiges acabó desaparecido en fosa sin actual paradero.

Ha venido el maestro Antonio a recordarnos que los desaparecidos como él son los cotidianos murientes de innumerables muertes e interminables resurrecciones, que un día se van y otro vuelven, para luego partir y de nuevo retornar, para morir una vez más y después sobrevivir, antes de remorir y finalmente callar, como le sucedió a Antonio en la tierra desconocida donde habitan sus restos sin nombre ni apellidos, siendo conocido en todas las latitudes con una apocalíptica palabra: desaparecido, y rebuscado sin ser encontrado por Ariadna.

Ha venido el maestro Antonio a estremecernos con una tragedia que no debió suceder y un drama que aun nos persigue, porque las heridas y temores de una guerra incivil exigen varias generaciones para cerrarse, amortizarse y liberarse, en un país más empeñado en sepultar a don Quijote que en resucitarlo cada día, aunque ruede su nombre de boca en boba por una piel de toro que ha sufrido en cien años cuatro guerras civiles y “cien pronunciamientos en cien años”, como afirma algún historiador.

Ha venido el maestro Antonio para advertirnos que la excepcional generación intelectual de la república, perdida en la guerra, no se improvisa, porque no coincidirán más veces en la historia tantos eruditos, artistas, pensadores, poetas y escritores como: Picasso, Lorca, Buñuel, Bagaría, Machado, Blas Cabrera, Alberti, Casals, Aleixandre, Canedo, Cernuda, Duperier, León Felipe, Ferrater, De la Serna, Guillén, Zambrano, Ayala, Juan Ramón, Salinas, Barea, Ochoa, Sender, Campoamor, etc. algunos de ellos galardonados con el premio Nobel.

Ha venido el maestro Antonio a mostrarnos que él es hermano gemelo de don Gregorio, pero que ninguno de sus alumnos sustituiría a Moncho en la escena final de “La lengua de las mariposas”, porque las lágrimas de sus niños en Bañuelos de Bureba son la más íntima expresión de su amor por el maestro, el homenaje silencioso y emotivo agradecimiento al maestro por enseñarles a amar la escuela.

Ha venido el maestro Antonio para dejarnos testimonio del mérito que tienen los principios de la Institución Libre de Enseñanza si queremos alentar mejor a nuestros alumnos y revitalizar la educación, porque las ideas de Figuerola, Giner de los Ríos, y Cossío, tienen plena vigencia, por mucho que los sucesivos sistemas educativos se preocupen más en promover la cultura pedagógica continental, que la innovación educativa.

Finalmente, el maestro que prometió llevar a sus alumnos a ver el mar se lo entregó por entero, a manos llenas, aunque los niños no se bañaran en él, porque les hizo soñar con un mar inmenso de asombro y fantasía, que describieron en un libro de imprenta escolar, con la firma de todos ellos certificando su quimera más hermosa.

Francisco Blanco Prieto