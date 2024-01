¿Qué podemos aportar al 2024?

Estas Navidades han sido de unión familiar. He estado esquiando con mi mujer y mis hijas en Jaca en la estación de Astún. Hemos compartido la Noche Buena con mi madre y la familia de mi hermana. También con la suegra y el cuñado.

Para el 2024 quiero aportar igualdad y cohesión social. Nosotros lo hacemos desde la Casa Escuela Santiago Uno. Intentando que las niñas de protección tengan los mismos derechos que mis hijas. Siempre compartimos nuestra familia con los chicos de Santiago Uno y creo que es un buen legado cultural y emocional para mis hijas que ya vuelan sólas.

Analizar los datos de las guerras me parece fácil, criticar a los gobiernos también. Más o menos estadísticas no disminuyen el nivel de injusticia en el mundo que es vergonzoso.

Sales del Mercadona con dos bolsas a rebosar y algunos miran por encima del hombro a la mujer que pide a la puerta, sin conocer su historia. Son muchos los talentos y las buenas personas con ínfimas oportunidades.

Para el próximo año pido tener fuerzas para arriesgar por los más vulnerables. Pido que la alegría nunca se quiebre por un egoísmo personal. Intentaré ser útil aplicando los conocimientos y experiencias acumuladas en la vida.

Con 56 años no sé si soy joven o viejo, en la edad media sería más viejo. Hace mucho que no tengo sueños, que quiero colaborar en lo que necesiten en los de mis hijas y en los de las chicas y chicos de Santiago Uno.

También tengo la suerte de implicar a mis amigos en este proyecto ecosocial. Somos con mi familia una especie de ONG que intentamos tocar muchos palos de la educación y la sanidad.

Pienso en Sayago, mi comarca, y me enfada que estas Navidades ni se veía la televisión pública. Es una falta de respeto a personas que han trabajado toda su vida por el bien común. Esos venerables ancianos que empezaron su vida sin televisión y que ahora es su ventana al mundo. Mientras tanto los indecentes políticos hablan de los ODS y de la España vaciada.

Sé la importancia de la política pero los de ahora no me representan. Soy creyente pero los caciques de la Iglesia en general tampoco me representan.

No voy de franco tirador, seguiré trabajando en equipo. Estoy orgulloso del ejército de educadores y profesores que tenemos en Santiago Uno. Seguiremos luchando por el planeta con jóvenes desfavorecidos pero muy capaces.

Otro nuevo año para aprender a querer mejor, para leer más, para cuidar sin descanso.