Carbayo destaca el "clima de diálogo" presente en Salamanca que "nos está permitiendo llevar a cabo grandes proyectos de ciudad de común acuerdo"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado el "clima de diálogo" presente en la ciudad para conseguir que se sitúe "a la vanguardia del desarrollo tecnológico", una aspiración con proyectos ya en marcha como el Centro de Inteligencia Artificial, el Centro de Emprendimiento Tormes+ o la Incubadora de Empresas dentro del próximo Campus Agroambiental.

El objetivo es "crear oportunidades" para que los jóvenes "se queden" y no tengan que salir, en el caso de que así lo quieran, para desarrollar sus proyectos de futuro, ha apuntado el regidor municipal en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del año y para presentar iniciativas previstas para el nuevo ejercicio.

En sus declaraciones sobre el curso que termina, García Carbayo ha recordado que el año que se cierra ha tenido unas elecciones municipales en las que el proyecto de su partido, el PP, ha obtenido "mayoría absoluta" en la ciudad, ante lo que ha dicho sentirse "muy agradecido" por esa confianza.

"A partir de ahí, lo más importante yo creo que es el clima que hay en la ciudad de colaboración, es un clima de diálogo que nos está permitiendo llevar a cabo grandes proyectos de ciudad de común acuerdo, fundamentalmente encaminados al desarrollo empresarial e industrial", ha dicho.

El máximo mandatario municipal ha señalado que Salamanca cuenta con "un modelo de éxito, que es el modelo turístico, hostelería y comercio", un sector que ha conseguido "batir récords de estancias, de pernoctaciones", que es "muy positivo para la ciudad". No obstante, ha apuntado: "Necesitamos complementarlo con un mayor desarrollo económico que va a ir por dos campos fundamentalmente: uno, la logística, y ahí están las obras del Puerto Seco, que avanzan a muy buen ritmo; y, por otro lado, la tecnología, la inteligencia artificial".

Tecnología

Sobre lo segundo, ha reseñado que este campo "no es competencia municipal" pero ha destacado que pasa su equipo es una "responsabilidad" trabajar en ello y conseguir que "en estos momentos pueda Salamanca convertirse en una ciudad a la vanguardia de desarrollo tecnológico", para lo que "está creando una red de infraestructuras".

Esa red pasa, tal y como ha continuado, por el Centro de Inteligencia Artificial, que ha ocupado la iniciativa Air Institute, en el que están trabajando 80 jóvenes y "pronto" se incorporarán otros 100 para "digitalizar todas las empresas de Castilla León"; la ampliación del Centro de Emprendimiento Tormes+, con el espacio de innovación tecnológica, que "va a ser un centro de alto rendimiento de producción digital", o la Incubadora de empresas de biotecnología, bioingeniería y salud, que "se va a acabar de construir dentro de otro gran proyecto de ciudad que es el Campus Agroambiental".

Para García Carbayo, la ciudad está "muy animada" y con "muchísima actividad", además de estar "batiendo récords" también en el campo de la enseñanza del español. "Estamos recuperando y superaremos las cifras que había antes de la pandemia y además con grandes proyectos en esta materia", ha dicho en referencia al resultado de la visita a Chicago (Estados Unidos), junto a la Universidad de Salamanca (USAL), para "un proyecto decisivo" que es la certificación de exámenes de español.

"Va por buen camino este proyecto; de hecho, esperamos que la cifra de estudiantes con esa certificación y esa plataforma de las universidades hispanas en Estados Unidos, pueda incrementarse en torno a unos 3500 estudiantes más anuales".

Cambio de Gobierno

Sobre el cambio tras las elecciones municipales, en las que su formación pasó a mediados de año de gobernar en coalición -PP y Ciudadanos- a hacerlo en solitario, García Carbayo ha manifestado en la entrevista: "Nosotros tuvimos la suerte durante el pasado mandato de tener un gobierno en coalición que funcionó como si todos fuéramos el mismo partido, hubo muchísima sintonía, mucha colaboración, una gran disposición por parte de todo el mundo, por lo tanto, yo ahí creo que los cambios han sido imperceptibles".

En cuanto al actual Ejecutivo municipal, ha apuntado: "Lo que veo en mi equipo es también mucha ilusión, muchas ganas de trabajar por la ciudad y de que dejemos nuestro sello; esto es bueno, que la gente tenga ambición, al equipo se ha renovado, se ha rejuvenecido y el futuro está lleno de oportunidades para la ciudad de Salamanca".

En cuanto al futuro y actuaciones para el nuevo año, ha destacado que la acción depende "fundamentalmente" del trabajo del Gobierno municipal, no obstante ha indicado que las entidades locales necesitan "el apoyo de otras administraciones". "Lo estamos teniendo de la Junta de Castilla y León, fundamentalmente para todo ese desarrollo industrial del que hablábamos", ha apostillado antes de lamentar que esta actitud la echa "en falta" por parte del Gobierno de España, "sobre todo en el tema de las comunicaciones ferroviarias".

"De hecho, el próximo 21 de enero, las administraciones, instituciones, asociaciones salmantinas hemos convocado a nuestros vecinos a salir a la calle para reclamar lo que es justo, que se nos devuelva la cuarta frecuencia del tren con Madrid", ha manifestado.

"Necesitamos ya una quinta, incluso una sexta, y esto es vital para la ciudad de Salamanca, recuperar lo que era nuestro, que no nos ha sido todavía devuelto", ha añadido antes de incidir también en la electrificación hasta la frontera con Portugal, la recuperación del tren por la Ruta de la Plata y que "al menos" uno de los ramales de la conexión rápida con Oporto pase por Salamanca.

Previsión para 2024

Sobre el nuevo año y el turismo, el alcalde García Carbayo ha adelantado que las previsiones de ocupación son "buenas" en una ciudad en la que ya hay "mucha actividad también en la calle" y se han alcanzado cifras "récord". Asimismo, ha asegurado que "la apuesta por la cultura de calle está dando sus frutos" y que esto "da mucha vitalidad" a Salamanca también en esa afluencia y visita de personas.

Una de las acciones que estarán presentes en 2024 es la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), sobre su implantación el alcalde ha subrayado: "La zona de bajas emisiones ya ha sido positiva, porque nos ha permitido hacer grandes inversiones pagando muy poco dinero, la mayoría ha venido de fondos europeos, inversiones que estaban pendientes, porque eran inversiones que se han hecho en calles, que estaban la mayoría peatonalizadas, pero sin la obra de peatonalización típica, que es poner la plataforma única en toda la calle, y además nos ha permitido reverdecer el centro de la ciudad".

En referencia a las actuaciones para "reverdecer" zonas de la ciudad, ha asegurado que es "una de las actuaciones" con la que más le han parado los salmantino por la calle para felicitarle. "Ha gustado mucho en toda la ciudad", ha dicho en referencia a esa incorporación de nuevos espacios verdes, lugares en los que se han incorporado árboles, arbustos o suelos drenantes.

"Desde el punto de vista práctico, y por lo que se refiere a las entradas de vehículos de los residentes, independientemente de su calificación energética, va a haber muy pocos efectos porque van a pasar años hasta que se empiece a aplicar y los residentes no van a tener restricción", ha indicado a los afectados.

"Salamanca no es, a diferencia de otras ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, una ciudad en la que el centro esté congestionado, sino todo lo contrario, desde hace muchos años está peatonalizado", ha continuado. "Salamanca es una de las ciudades con aire más limpio de toda Europa y por lo tanto nos ha servido para hacer muy grandes inversiones, las que necesitaba la ciudad, pero los residentes no tienen que temer que haya restricciones, no va a haber para ellos", ha concluido.