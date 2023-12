Javier Iglesias: "Debemos hacer administraciones ágiles, útiles, competentes y que solucionen los problemas de las personas, para eso estamos en política" 

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha abogado por unos presupuestos para 2024 en la institución provincial que sean "sociales e inversores" y con el propósito de que estén aprobados "a lo largo del mes de enero".

"Se me antoja que van a ser sociales, inversores y que van a solucionar problemas, que es para lo que estamos en política, para solucionar problemas", ha dicho el máximo responsable de La Salina en una entrevista a Europa Press.

"Estamos ya, más o menos rematándolos; este año no nos ha dado tiempo, dadas las circunstancias, a poderlos aprobar en este mes de diciembre, pero con toda seguridad espero que a lo largo del mes de enero puedan quedar aprobados", ha dicho antes de responder sobre si serán "al alza", ante lo que ha apostillado: "Seguramente, sí".

No obstante, ha mostrado su cautela y ha avanzado que serán "conservadores" respecto a la previsión de ingresos para el nuevo ejercicio. "Nosotros dependemos de una cifra que todavía no nos ha dado el Gobierno de España, que es la recaudación para el año que viene, en función de la recaudación de impuestos, nosotros podemos subir o bajar, todavía no tenemos esa cifra, probablemente seremos conservadores a la hora de aprobar los presupuestos", ha añadido.

Así lo ha manifestado en una entrevista en el Palacio La Salina, sede de la institución, en la que ha hecho balance de 2023 y ha informado de las líneas en las que trabajará su equipo de cara el nuevo ejercicio.

Balance de 2023

"Ha sido un año intenso, ha sido un año electoral, ha sido un año en el que hemos avanzado, como siempre, en la gestión, en el encuentro con los ayuntamientos y, sobre todo, el año 2023 ha sido un año récord, en cuanto a dinero que hemos procurado a los ayuntamientos", ha indicado.

"Estamos consiguiendo una provincia si cabe con más recursos, con mejor bienestar en los municipios de la provincia de Salamanca; procurando siempre desde la Diputación, mejores carreteras, mejores servicios públicos, mejores herramientas de gestión para los alcaldes, ese es nuestro compromiso, eso es por lo que trabajamos todos los días en esta casa y creo que lo estamos cumpliendo de una forma razonablemente buena", ha continuado.

Nuevo equipo

En el trabajo de su equipo, ha incidido en que ha sido año electoral y que "ha habido una renovación importantísima".

"Yo creo que en política, como todo en la vida, es bueno que haya savia nueva, que venga con fuerza, que venga con ganas y que venga con la determinación que necesita esta casa", ha dicho.

Sobre el Gobierno provincial, ha asegurado que tiene "un equipo formidable", al que ha calificado como "un dream team" con "muy buenos alcaldes y concejales", y que, tras la adaptación de los primeros meses, trabaja con " mucha esperanza de cara al futuro" y "siempre de la mano de los de los alcaldes, las alcaldesas y los concejales".

Despoblación

Sobre la despoblación, como uno de los problemas a los que se enfrenta el medio rural, ha resaltado que, desde la Diputación como desde los ayuntamientos, "prácticamente la mayoría" de los proyectos tienen entre sus propósitos "luchar" contra esa pérdida de vecinos en los municipios.

"Todo lo que piden los alcaldes de pueblos pequeñitos va a combatir de una manera directa o indirecta la despoblación", ha manifestado antes de repasar proyectos que tiene en marcha o que pondrá La Salina de cara al nuevo año, como el nuevo plan para ayudar con hasta 30.000 euros a cada municipio que no tenga bar y que trate de abrir uno, con el fin de aportar a sus vecinos "un lugar de convivencia", que ayuda también a combatir la "soledad no deseada".

"En Salamanca puede haber en torno a 80 municipios que no tienen un bar, no tienen un lugar de socialización, un lugar, un punto de encuentro donde puedan departir, donde puedan hablar, donde puedan charlar", ha lamentado.

Nuevo año

Para 2024, además de su alusión a los presupuestos, ha repasado algunos planes ya presentados en las últimas semanas como el Plan de Apoyo Municipal, con un nuevo criterio para ayudar en mayor medida a las localidades que han perdido al menos un tres por ciento de su población en los últimos cuatro años, las nuevas ayudas para la adquisición de filtros para el agua o un nuevo plan de carreteras, además de contar con unos presupuestos donde las personas sean "lo fundamental" y que "vayan directamente a paliar las situaciones no deseadas en las familias, etcétera",

En referencia al resto de instituciones y sus peticiones a ellas, Iglesias ha manifestado: "Yo lo que pido a las administraciones fundamentalmente es coherencia, sentido común y que se encarguen de lo que verdaderamente importa a las personas, que es solucionar los problemas".

"Creo que estamos en una España que, con demasiada frecuencia, nos vemos inmersos en cuestiones que poco tienen que ver con el interés general y sí con el interés particular de las personas y de los partidos", ha continuado.

"Creo que debemos huir de eso para hacer administraciones ágiles, administraciones útiles, administraciones competentes y administraciones que solucionen los problemas de las personas, para eso estamos en política y es lo que deseo", ha añadido antes de poner como "ejemplo" que "el Gobierno de España se ponga las pilas de una vez para cerrar ese corredor, que tenía que haberse terminado hace tres años", en referencia a la conexión electrificada de Salamanca con la frontera portuguesa en Fuentes de Oñoro y que cuenta con "un retraso imperdonable".