Ayer el Pleno Municipal aprobó “la Ordenanza Municipal de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio de Salamanca que entrará en vigor en 2024 si bien, como permite la legislación, las limitaciones de circulación para los vehículos con etiqueta ambiental A se retrasarán hasta 2029”, según la correspondiente nota oficial. Es decir, ratifican la norma que pone en marcha la medida tras gastar bastante dinero público, incluidas sustanciosas subvenciones del diabólico Gobierno progresista, pero en realidad hasta 2029 no pasa nada. Esa etiqueta A es la de los vehículos más contaminantes.

Por si no se tiene claro todavía, el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, que regula las Zonas de Bajas Emisiones dice en su Artículo 1 “Objeto y finalidad. 2. Esta norma tiene como finalidades, contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, resultando en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público y promoviendo la mejora de la seguridad vial y la pacificación del tráfico.”

Añade su Artículo 5.1. “el proyecto de ZBE deberá incluir medidas encaminadas a impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público. Con relación al transporte urbano de mercancías, las entidades locales velarán por potenciar los vehículos cero emisiones, la «ciclologística» y las soluciones de optimización ambiental de los repartos, con el fin de garantizar que dicha actividad es cero emisiones.” Ya veremos cómo canaliza eso la Ordenanza, pero dejando libre circulación hasta 2029 resultara complicado conseguirlo. A pesar que las últimas obras en calles de la zona ZBE se titulan Peatonalizaciones.

No me parece mal reconvertir calles en espacios de convivencia de medios, pero el comportamiento de los vehículos en las “nuevas” calles no se asemeja a ello. Si es cierta la cifra dada por un medio de 30.000 coches diarios (imagino la mayoría entra y sale, o al revés) circulando por la Zona, no parece que se aliente precisamente el cambio modal y se dificulta seriamente la movilidad activa. La carga y descarga ya es otro mundo, se observa una seria indisciplina en el cumplimento del Bando regulador, donde no solo (o a lo mejor ni siquiera) la culpa es de los repartidores. Lo de la ciclologística sospecho tardaremos en verlo en una ciudad de mente tan “moderna” como esta.

Es llamativa la facilidad de este gobierno municipal en contradecirse a sí mismo. Alardea de verde y sostenible al amparo de notables subvenciones europeas, pero si la decisión es solo suya peatonaliza calles con libre circulación de vehículos. Sospecho que muchos conductores desconocen el significado de las señales en las entradas, el de Zona Residencial les debe parecer un bonito adorno azul y blanco. Hay quien exige cruzar a caminantes por pasos de peatones (no señalizados legalmente en ningún sitio), sin caer en la sorprendente contradicción de esto con su prioridad para circular por todo el ancho y largo de la calle. Por cierto, la Cuesta de Oviedo y la Calle Veracruz no tienen esas señales a su entrada.

Vuelvo a insistir en el notable avance de estos años en cuanto a conseguir un espacio urbano más atractivo y seguro, con mayor conciencia municipal por la sostenibilidad. En mejorar el verde urbano o lograr calles más cómodas (con algún banco fantasma) para una población cada vez más envejecida (aunque seguirá pasando sed). Pero les cuesta horrores desterrar el uso innecesario del vehículo privado cuando es tan fácil en nuestra Salamanca, las ventajas son tan evidentes y tenemos ya una larga experiencia para saberlo.

Parece que alguien se ha ahorrado un trozo de peatonalización en la Calle de Correhuela.