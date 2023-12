Llega a Salamanca la nueva zona centro

Con la llegada de 2024 se pone en marcha en Salamanca la Zona de Bajas Emisiones (ZBE); no será una realidad del todo, ya que las limitaciones de circulación de ciertos vehículos no serán efectivas hasta unos años después. La primera de las fechas claves será 2029.

Pero empecemos por el principio. ¿Qué son las Zonas de Bajas Emisiones? La Unión Europa aprobó la creación de ZBE para reducir los valores límites de partículas contaminantes para mejorar la calidad del aire y por lo tanto, la salud pública. Una normativa obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes, por lo que Salamanca tiene que adaptarse para cumplir con la Ley del cambio climático y transición energética. Las ZBE son áreas en las que el acceso a determinados vehículos, según sus emisiones, está restringido y controlado.

Dos ZBE en Salamanca

En el término municipal de Salamanca se han establecido dos Zonas de Bajas Emisiones, que engloban el área central de Salamanca; son las calles que están delimitadas por el paseo de Canalejas, la Avenida de Mirat, el Paseo de Carmelitas, el Paseo de San Vicente y el Río Tormes. En concreto, a estas dos ZBE el ayuntamiento las denomina ‘Zona Monumental’ y ‘Zona de Bajas Emisiones 2’.

La ‘Zona Monumental’ comprende las vías que están incluidas en el siguiente perímetro: Puerta de Zamora, Avenida de Mirat, Plaza de España, Gran Vía, Calle Caldereros, Plaza de Colón, Calle San Pablo, Puerta de San Pablo, Paseo del Rector Esperabé, Paseo de San Gregorio, Calle Vaguada de la Palma, Cuesta de San Blas, Calle Fonseca, Calle Ramón y Cajal, Paseo de Carmelitas, Plaza de la Fuente, Calle Arriba, Calle Campo de San Francisco, Calle de Abajo, Plaza de la Cruz Verdadera, Calle Sorias, Calle Peña Primera, Plaza de los Bandos, Calle Santa Teresa, Calle Condes de Crespo Rascón, Calle Isabeles, Calle Reyes Católicos y Paseo de Carmelitas.

Y la ‘Zona de Bajas Emisiones 2’ comprende todas las calles incluidas en el siguiente perímetro: Puerta de Zamora, Avenida de Mirat, Plaza de España, Paseo de Canalejas, Glorieta Ciudad de Brujas, Paseo del Rector Esperabé, Puerta de San Pablo, Avenida de Reyes de España, Puente Enrique Estevan, parking junto a la Iglesia de la Santísima Trinidad, G l o r i e t a Virgen de L o r e t o , Vía Helm á n t i c a , Glorieta de V e t t o n e s y Vacceos, Paseo del Prog r e so, Glorieta de la Charrería, Puente Sánchez Fabrés, Glorieta de los Milagros, Paseo del Desengaño, Glorieta del Personal Sanitario, Paseo de San Vicente y Paseo de Carmelitas.

La superficie total es de 1.520.000 m2, lo que representa el 3,80% de la superficie total del término municipal y el 9,53% del suelo urbano del municipio.

Clasificación de los vehículos

Como ya se ha dicho anteriormente, el acceso a las ZBE está restringido y controlado a determinados vehículos según sus emisiones. Para ello los vehículos están clasificados, según su nivel de contaminación, en vehículos cero emisiones, ECO, C, B y vehículos A. Teniendo en cuenta dicho impacto ambiental, existe un distintivo o pegatina que se coloca en el ángulo inferior izquierdo del parabrisas delantero; no es obligatoria por la Dirección General de Tráfico, pero sí lo será en muchas ciudades para acceder a las ZBE.

Existen cuatro distintivos ambientales que clasifican y gradúan al parque más eficiente; se trata de las etiquetas ‘cero emisiones’, ‘Eco’, C y B.

La etiqueta cero emisiones (Azul), identifica a los vehículos más eficientes: eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

La etiqueta Eco distingue a la mayoría de los vehículos híbridos, gas o ambos. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

La etiqueta C (Verde) es paralos vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015, vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

La etiqueta B (Amarilla) corresponde a los vehículos de combustión interna que, si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006, vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

El resto de los vehículos, los más contaminantes, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio. Es decir, son los vehículos de la categoría A: coches de gasolina matriculados antes del año 2000, y coches diésel anteriores al año 2006.

Calendario de implantación

Esta clasificación de vehículos es la que se utiliza, por tanto, en la ZBE, en Salamanca. La Ordenanza Municipal de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones del municipio de Salamanca, aprobada este viernes en el pleno del Ayuntamiento, entra en vigor durante el primer trimestre del año 2024. Sin embargo, tal y como permite la legislación, las restricciones de circulación entrarán en vigor de forma paulatina: se prohibirá la entrada a vehículos de categoría A a partir de 2029, en enero de 2034 será también para los de etiqueta B y en 2039 se unen a la restricción los de etiqueta C.

La implantación de la ZBE, por tanto, se realizará por fases para, tal y como ha afirmado el Ayuntamiento, permitir que la ciudadanía y los sectores económicos se familiaricen y se vayan adaptando progresivamente a las nuevas características de movilidad urbana.

En definitiva, hasta 2028 incluido podrán acceder y circular por esta zona todos los vehículos independientemente de su etiqueta. Y desde el 1 de enero de 2039 solamente tendrán permitido el acceso los vehículos con etiquetas Cero Emisiones y ECO.

Las excepciones

Unas limitaciones que no serán para todos los vehículos. Independientemente de la etiqueta, siempre podrán acceder a las ZBE de Salamanca los vehículos de residentes en la zona, bicicletas, vehículos de movilidad personal, vehículos eco y 0 emisiones, de uso compartido, de movilidad reducida, de servicios públicos esenciales, empadronados en la zona, con plaza de garaje dentro de la misma, vehículos para atender servicios, para acceder a aparcamientos públicos, para recoger y dejar personas con movilidad reducida, para acceder a citas médicas y centros escolares y para ocupaciones específicas, que serán tramitadas y autorizadas a través de una plataforma digital.

En el caso de los residentes no tendrán que cambiar de vehículo ni necesitarán una etiqueta identificativa. Además las personas que por necesidad tengan que acceder al centro podrán hacerlo, indistintamente del medio de transporte que utilicen, introduciendo sus datos personales y la matrícula del vehículo en cuestión en una plataforma digital que les concederá una autorización temporal. Una plataforma, que, según el ayuntamiento, entrará á en fase de prueba próximamente.

Cámaras de vigilancia

La ZBE será un espacio vigilado por cámaras. El perímetro ya se está controlando en 23 accesos. Cámaras a las que hay que añadir las ya instaladas en la zona peatonal, que se encuentra dentro de la ZBE y que son 33. En total se han instalado 56 cámaras para el control del acceso a través de la lectura de las matrículas. Cuando todo entre en funcionamiento, las cámaras detectarán a los vehículos no registrados, que, por lo tanto, podrán recibir una sanción. Y es que el acceso no permitido a una zona de bajas emisiones constituye una infracción grave y, en consecuencia, la correspondiente multa.

Las multas si se accede a la ZBE son las mismas que se imponen en la actualidad cuando un vehículo entra a una zona peatonal restringida. Es decir, las restricciones en este sentido de esta nueva ZBE serán las mismas que ya existen para la zona monumental, pero las sanciones con las cámaras serán ya una realidad; a partir del 1 de junio el control será mucho mayor, tal y como ha asegurado el ayuntamiento.

La Zona de Bajas Emisiones implica también colocar sistemas para vigilar la calidad del aire y de esta manera saber cuáles son los puntos con mayor contaminación y tomar medidas respecto a la circulación de vehículos por esas áreas. También hay que instalar una señalización vertical y horizontal propia. Se usará una nueva señal vertical creada por la DGT, de fácil identificación y que permita a los ciudadanos saber que se aproximan o acceden a una ZBE, así como las restricciones de circulación que les afectan. Además, se instalarán paneles informativos interactivos.

Críticas a las ZBE

Hay voces críticas con las ZBE que dudan de su eficacia, sobre todo desde organizaciones ecologistas. Las etiquetas con el distintivo ambiental tienen en cuenta solo gases que afectan de forma directa a la salud, pero no a los gases causantes del efecto invernadero y, por tanto, del cambio climático. También apuntan que reducir emisiones no es lo mismo que utilizar menos los vehículos con motor, por lo que aluden a que estas medidas parecen esconder más un intento de impulsar el mercado de nuevos tipos de vehículos como el eléctrico. Por ello, aseguran que la apuesta por la movilidad sostenible en Salamanca pasa por reducir el vehículo de uso individual y no sustituirlo por otro, facilitar el desplazamiento caminando, de vehículos no motorizados como la bicicleta, y un transporte público colectivo suficiente y adecuado tanto en la ciudad como en su alfoz y el resto de la provincia.

También se critica que el control de emisiones se ciña solo al centro de Salamanca (algo habitual en todas las ZBE de otras ciudades) dejando al resto de la capital sin medidas en este sentido y con seguramente una mayor aglomeración de vehículos, ya de por sí alta. Es más, apuntan que en el núcleo central de Salamanca, al incluir las zonas ya peatonalizadas, es donde menos tráfico existe; sí se disminuirá el tráfico al poner limitaciones para acceder a un perímetro más amplio, pero consideran que la reducción de emisiones no será significativa.

Son opiniones. A partir de 2024 y sobre todo de 2029, se irá viendo realmente si las ZBE de las ciudades son eficaces.