La superioridad moral del PP y de la ex alcaldesa de Pamplona

Cristina Ibarrola (UPN) ha sido desalojada de la alcaldía de Pamplona por la moción de censura presentada por Bildu y apoyada por el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, votando en contra de la misma UPN y PP. Desde hace varios días, UPN y el PP de Feijóo, han proferido los insultos y descalificaciones más graves hacia el PSN, PSOE y el presidente del gobierno por apoyar la moción de censura, desde el proferido por Feijóo como pacto encapuchado del PSOE con ETA hasta lo dicho por el presidente de UPN Javier Esparza, que los socialistas son “escoria” y “dañinos para Navarra y España”. Pero esto no es nuevo porque la derecha y la ultraderecha llevan años diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez ha blanqueado a los terroristas porque prefiere pactar con ETA que con ellos. La derecha, avinagrada como está Feijóo desde que le privaron acceder a la presidencia del gobierno, no puede soportar estar fuera del poder, a pesar de que la mayoría del Congreso de los Diputados (8 formaciones políticas diferentes, frente a dos, PP y VOX) decidió investir a Pedro Sánchez como presidente. En eso debería fijarse Feijóo y reflexionar sobre los motivos por los que nadie quiere pactar con PP ni con Vox.

¡Qué frágil es la memoria cuando queremos olvidar algo que hemos dicho alguna vez!. Digo esto, porque hace tan sólo 25 años, el entonces presidente del gobierno, Aznar, cuando ETA estaba en su momento terrorista más álgido (había asesinado un año antes a Miguel Ángel Blanco), ansiaba que “tomar posesión de un escaño es siempre preferible a empuñar las armas”, animando al entorno de la banda terrorista a que hicieran política y asumieran compromisos institucionales. Eso es lo que ha pasado desde que con el gobierno de Zapatero, en 2011 (no lo olvidemos, un gobierno socialista, aunque al PP le siente muy mal por no haber sido ellos) ETA dejó de matar disolviéndose posteriormente. Bildu es un partido legal que participa en las instituciones democráticas como cualquier otra formación política, estemos o no de acuerdo con sus postulados políticos y lo que ha pasado en Pamplona no es ni más ni menos que un procedimiento recogido en la Constitución y las leyes, es decir, la moción de censura. Por tanto, que el PP, UPN y VOX dejen ya de intoxicar la vida social y política española.

Este jueves ha sido un nuevo día de funeral para los postulados de la derecha y la ultraderecha española, porque ha coincidido la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona y la comparecencia de prensa de Feijóo, que más que la última rueda de prensa de 2023, pareció un nuevo acto de autoflagelación en el que volvió a cargar contra Pedro Sánchez y su gobierno; ahora, la excusa ha sido el apoyo del PSN a la moción de censura en Pamplona. Feijóo sigue empecinado en su tesis que califica al PSOE como un partido que se ha apartado del constitucionalismo y ha dejado de ser un “partido de Estado”. Es curioso que quién se ha negado a cumplir la CE en relación a la renovación del Poder Judicial, quién está aplicando políticas regresivas y de recortes en políticas públicas como sanidad, educación y servicios sociales allí donde gobierna y que ha pactado con la extrema derecha y está aplicando las políticas radicales de Vox, califique así al PSOE y al presidente del gobierno. Como bien dice un adagio popular “cree el ladrón que todos son de su condición”.

La comparecencia ha pasado desapercibida en comparación con la del presidente del gobierno un día antes, en la que explicó el mantenimiento de la mayoría de medidas económicas anticrisis. Por su parte, Feijóo ha criticado que el gobierno haya nombrado a la ex ministra Raquel Sánchez responsable de Paradores de Turismo, cuando M. Rajoy, en 2016 y como presidente en funciones, ratificó a la ex mujer de Rodrigo Rato, amiga de Ana Botella y Esperanza Aguirre, en ese mismo puesto. Lo critica Feijóo el mismo día en que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, coloca al marido de Javier Maroto (senador del PP) en un puesto de libre designación en el ayuntamiento de Madrid por el que percibirá 90.000 euros anuales, lo mismo que el presidente del gobierno. Continúo con el refranero popular español “consejos vendo y para mí no tengo”. ¿Tiene alguna credibilidad el señor Feijóo? ¡Ninguna!. Si alguna tenía cuando ostentaba la presidencia de Galicia, la ha perdido completamente.

No obstante, la anécdota triste y clasista del día de los Inocentes la protagonizó la ya ex alcaldesa de Pamplona cuando manifestó que “nunca pactaría con Bildu para ser alcaldesa. Prefiero fregar escaleras”. ¡Inaudito! Porque ha pisoteado la dignidad de los trabajadores, en particular de los de la limpieza, una profesión que debe ser reconocida, dignificada y mejor remunerada de lo que está. Se le ha visto “el plumero” a esta señora y, como bien se ha criticado en las redes sociales, este es un motivo más para la moción de censura que ha tenido lugar en Pamplona y que le ha quitado la alcaldía. Más solidaridad, tolerancia, modestia y empatía y menos soberbia y superioridad moral

A todos los lectores de este diario, les deseo un FELIZ AÑO 2024 lleno de salud y de prosperidad.