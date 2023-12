El Salamanca UDS volverá el 2 de enero a los entrenamientos por la tarde y ya tiene horario para debutar en 2024 con el dúo Jehu - Dueñas

El duelo no coincidirá con el Unionistas - Villarreal de Copa del Rey, que se disputará nada más acabar el envite de los del Helmántico

El Salamanca UDS volverá el 2 de enero a los entrenamientos para abrir el nuevo año en busca de conseguir el ascenso a Segunda Federación por la vía que sea, dado que el primer puesto se ha alejado hasta los 11 puntos. Entre tanto, los blanquinegros se ejercitarán en sesión vespertina, lo mismo que ocurrió con la vuelta del parón navideño para estar con la familia.

Además, el conjunto charro ya tiene horario para debutar en 2024 con el dúo Jehu - Dueñas, dado que no se espera que vaya a haber movimiento en el banquillo. No obstante, todavía quedará por ver con el paso de las semanas si Lovato se decide por confiar en Loren Morón, su única opción hasta la fecha, a pesar de que el técnico niegue los contactos ante medios y conocidos para que no se caiga la hipotética operación en el medio plazo.

Asimismo, los salmantinos recibirán el día 7 al Colegio Diocesanos en el Estadio Helmántico a partir de las 16:00 horas, por lo que el duelo no coincidirá con el Unionistas - Villarreal de Copa del Rey. Por otro lado, el Santa Marta, que va por delante de los del 'templo' en Liga, visitará a la vez a un Ávila líder. Punto y final a un 2023 para el olvido en el Salamanca UDS.