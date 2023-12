El equipo de Gobierno de Béjar rompe las relaciones con el PSOE y la oposición

El Pleno de este viernes en Béjar acabó con un aumento de la tensión que se lleva viviendo desde el comienzo de la legislatura, con cruce de palabras entre ediles del PP y PSOE mientras abandonaban la sala capitular.

Tras la sesión, el regidor popular, Luis Francisco Martín, ofreció una rueda de prensa donde quiso matizar lo que supone la aprobación de la reducción de las atribuciones económicas al equipo de gobierno, que salió adelante con los votos del PSOE, Tú Aportas y la edil no adscrita, Araceli Dorado. Según los datos ofrecidos por Martín, el exalcalde socialista Antonio Cámara ganó más de 50.000 euros en el último año “que justificaron diciendo que se dignificaba la política con ese sueldo”, y ahora, tras lo aprobado este viernes “este alcalde actual pasará a cobrar 413 euros mensuales, lo que supone unos 4950 euros al año. Un 90% menos que el señor Cámara, con la diferencia que no voy a trabajar menos que él, todo lo contrario, voy a trabajar con más ilusión porque yo trabajo para mi ciudad, no para crecimiento político” afirmaba el popular.

Acompañado de la teniente de alcalde, Purificación Pozo, el regidor bejarano indico que en la legislatura anterior el coste económico del equipo de gobierno que formaban PSOE, TAB y Ciudadanos era de 138.000 euros anuales: “Algunos concejales cobraron 32.000 euros como el señor Téllez, 30.000 el señor Celador o 25.000 el señor Garrido de Tú Aportas. Ahora los concejales del PP sumarán en total 37.248 euros. Fíjense que dos compañeros del equipo de gobierno apenas van a llegar a 185€. Dos personas que van a estar dedicados aquí, escuchando asociaciones, escuchando a las personas. Ese va a ser su sueldo por trabajar por Béjar” declaraba a los medios el alcalde de la ciudad textil que asegura que se sentían “humillados” y que si los socialistas regresaran al poder “tardarían 0,2 segundos en volver a ponerse sueldos”.

Ruptura de relaciones

Luís Francisco Martín hizo publico que el gobierno que conforman PP y VOX rompe relaciones con la oposición: “Rompemos relaciones con el PSOE, Tú Aportas y la concejala. Hoy hemos visto la cara del Partido Socialista y esa cara ni me gusta a mí ni a ningún ciudadano porque me dan miedo” y afirmó que mantendrán un trato cordial pero que todas las respuestas plenarias serán por escrito. Además, presentarán una alegación al cambio de representación en los órganos colegiados porque “es ilógico. ¿Va a llegar a la comisión informativa, a quién vas a informar a qué concejal?”. En cuanto a la periodicidad de los Plenos, el regidor municipal recordó que eso afecta a los de carácter ordinario y que está en su potestad realizar convocatorias extraordinarias, situación que dejó caer podría darse en enero, donde la intención de equipo de gobierno es llevar a debate plenario el paso de cobros a Regtsa, las ordenanzas y los presupuestos de 2024: “el último lunes del mes de enero a las 18:00 H de la tarde tendremos el Pleno, pero a lo mejor me apetece más hacer un extraordinario el día posterior” apuntaba Martín.

Cambios en las delegaciones

Por último y no menos importante, el alcalde del PP ha anunciado que, en los próximos días, a través de decreto de alcaldía, va a cambiar las delegaciones de algunos de los ediles de su equipo y los tenientes de alcalde, de manera que “tanto Purificación Pozo como yo, que somos los más involucrados y los líderes de los partidos que formar el gobierno, tomaremos más peso en este equipo”.