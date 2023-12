El Ayuntamiento de Béjar da carpetazo al Centro de Concentración Deportiva en La Covatilla

El proyecto dejado por la anterior corporación municipal de Béjar, consistente en convertir la escuela de Esquí de la Covatilla en un Centro de Concentración Deportiva en Altura, parece tener las horas contadas. Eso se desprende de las palabras del alcalde popular, Luis Francisco Martín, quien ha anunciado que van a proponer a la Diputación Provincial un nuevo destino al millón de euros que esta administración invierte para la desestacionalización de la estación invernal bejarana.

“No vamos a permitir nada que no venga con un informe medioambiental” asegura Martín. “Se ha vendido un proyecto sin ese informe y sin tener los permisos del Ayuntamiento de la Hoya ni del cambio de uso de la estación. Desde el mes de abril esta este proceso y hasta ahora no hay nada, con lo cual no era tan fácil como decían hacer ese proyecto”. El alcalde de Béjar ha recordado que según el Plan Director de la estación no se permite la pernoctación en las instalaciones “a excepción de los trabajadores por circunstancias atmosféricas que impidieran su regreso a la ciudad” y que “la Junta sólo permitía esa idea con atletas federados”.

Este anuncio ha coincidido con la publicación en el BOCYL de la ampliación del Plan de Fomento de Béjar por dos años más. El equipo de gobierno del PP y VOX tiene previsto reunirse el próximo 17 de enero con la directora de política económica y competitividad de la Junta de Castilla y León, Rosa Cuesta, para presentar los proyectos a los que se destinarían los 4,5 millones de euros que recibe la Covatilla de este plan: “no vamos a apurar los plazos” indicaba el regidor bejarano

En cuanto a la estación y su puesta a punto, Luis Francisco Martín ha informado que la Junta de Castilla y León ha confirmado la prorroga sobre la revisión V7 del telesilla: “El plazo se ha dado para 2024, y nos la han dado no por nuestra cara bonita, si no porque se ha explicado con argumentos y trabajando para que sea una realidad”. Desde el Ayuntamiento se espera que en los primeros días de enero llegue una baja de temperaturas que permita fabricar nieve artificial de cara a los bautismos blancos y en esos días, también se llevará a cabo la prueba de carga del Telesilla.