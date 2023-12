Cuando el fútbol se disfraza de ciencia

Leo algunas cuestiones al respecto en https://divulgacion.minciencias.gov.co/futbol-ciencia , escrito por Eduardo Arias. “Decenas de directores técnicos, analistas y comentaristas han querido ponerle al fútbol un barniz de ciencia y han logrado crear la más inexacta y especulativa de todas las ciencias”. De hecho, el término “jugada de laboratorio” o “jugada preparada” es una constante en todas las transmisiones, comentando que es una presunción del narrador que, ni por el forro, observó los entrenamientos del equipo en cuestión. Pero queda muy bien en la narración…

Es la misma ciencia que utilizábamos cuando jugábamos de niños en la plaza del barrio y teníamos siempre en boca aquello de “¡Córner, y a los tres, penalti!”. Aceptando todos de buen talante aquella máxima transmitida de boca en boca y que nunca llegó a escribirse en ningún protocolo reglamentario. Pero no era el único. Igual que aceptábamos aquello de no aceptar los goles conseguidos desde una portería a otra, considerando que al fútbol había que jugar el esférico desde atrás y no a puntapiés salvajes:”¡De portería a portería, el gol es una marranería…!”.

Las porterías siempre se hicieron acumulando piedras, o las carteras, o los cabases, o los jerséis de los jugadores, formando con los postes y el larguero “al aire”, valorando “a ojo” los goles recibidos por arriba del portero. Nunca un gol fue controvertido ni tuvo que intervenir ningún Comité de Competición para decidir sobre su validez, la lógica visual se imponía sobre el metro y submúltiplos oficiales.

En “guioteca.com” pudimos consultar algunas frases más conocidas del fútbol callejero: “Cachipún tercera”, sustituía la moneda al aire para reiniciar el juego, parecido al juego de enseñar el número de dedos extendidos; “Auto”, voz de alarma por cuanto un vehículo venía en lontananza; “Rompe, paga…” por si había rotura de balón; “Último gol gana” para dar por finalizado el partido ya que la madre del dueño del balón lo había llamado para cenar; “Altura… no fue gol, fue altura…”, regla subjetiva pero generalmente aceptada que creaba menos conflictos que el VAR actual…

Por supuesto, el fútbol científico ha ido quitando naturalidad, transparencia y emoción al juego. Y, demostrado está, cuantos menos revestimientos fatuos mejor aceptado será.

Pero, no nos equivoquemos, aquel fútbol ya no volverá…