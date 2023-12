Críticas al nombramiento de la nueva directora del Instituto de las Mujeres

La portavoz de Sumar en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elizabeth Duval, ha tildado de "vergonzoso" el nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres.

"Este nombramiento del Ministerio de Igualdad es vergonzoso y envía un mensaje lamentable. El Instituto de las Mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y critica la dictadura queer", ha indicado en redes sociales Duval, que forma parte de la dirección provisional de Sumar hasta la celebración de su asamblea.

Por su parte, desde Sumar han tildado el nombramiento de "decepcionante" porque la dirección del Instituto de las Mujeres "no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI". "La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie", ha reivindicado el partido de Yolanda Díaz en X.

A su juicio, es "especialmente grave" el nombramiento de García en un momento en el que retroceden "los derechos del colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid" y están "amenazados en otras comunidades gobernadas por la alianza de la derecha y extrema derecha".

La eurodiputada y dirigente de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop ha pedido al Gobierno que revierta el nombramiento. "La directora del Instituto de las mujeres no puede ser una tránsfoba ni apoyar las posturas delirantes que hemos sufrido en estos años. La transfobia no nos representa. No le hace justicia al feminismo, divide y confronta, excluye y denigra", ha denunciado.

La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas han pedido este jueves a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "revoque" la designación de la nueva directora del Instituto de las Mujeres y que, en su lugar, "ponga al frente a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans".

En este sentido, los colectivos han denunciado que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans" y han indicado que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García".

Antonelli: Ha "vejado" a las mujeres trans

La senadora de Más Madrid y activista trans, Carla Antonelli, ha reprochado también la elección de Isabel García, que ha "vejado" al colectivo, al frente de este departamento adscrito en Igualdad, junto a la etiqueta '#AsíNo'.

"El Instituto de las Mujeres debe de ser para todas y cada una de las mujeres y esta mujer nos ha señalado a las mujeres trans, vejado e insultado: "Dictadura queer" / Lobby trans" / "Sigues lanzando odio igual que los queer" / "Puro delirio queer" / "La teoría queer tiene como objetivo perpetuar el patriarcado", ha lamentado.