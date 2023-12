Roberto Íñiguez, ex del Perfumerías Avenida, ficha por el Uni Girona y podría volver a Würzburg en playoffs de Liga

El ex del conjunto charro se encontraba libre después de irse del Cukurova por motivos personales a lo largo de la presente campaña

Roberto Íñiguez es el nuevo entrenador del Spar Girona. De esta forma, el ahora técnico del conjunto catalán ha vuelto a Fontajau y ha firmado hasta final de temporada en la que será la segunda etapa del vitoriano en el club.

Por su parte, Laia Palau, la directora deportiva, ha valorado el fichaje: "Estamos muy contentos de anunciar el fichaje de Íñiguez. Es un entrenador de larga experiencia en Europa y en liga española. Es un entrenador que ayudó a ganar la primera Liga. Aunque le hemos tenido de rival en muchas ocasiones, sabemos perfectamente de su capacidad de hacer rendir al máximo sus equipos. Esperamos que nos ayude a conseguir los objetivos que nos marcamos a principio de temporada. Estaba disponible y está encantado con el reto que le viene por delante".

Asimismo, cabe recordar que el ex del Perfumerías Avenida se encontraba libre después de irse del Cukurova por motivos personales, aunque no volverá a visitar Salamanca hasta un hipotético cruce en los playoffs de Liga a final de campaña después de que el bando catalán -que compite en Eurocup y no en Euroliga- visitase Würzburg hace unos meses.