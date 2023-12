Los Simpson ‘visitan’ Salamanca y disfrutan del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

La Inteligencia Artificial ha sido protagonista durante este año. Miles de personas no han dudado en conocer su versión Disney o de Pixar gracias a estos avances, imágenes y resultados, algunos de ellos, muy virales.

En las redes sociales hemos podido ver a famosos, versiones de diferentes puntos de España o incluso de Salamanca. Incluso nosotros mismos no hemos podido resistirnos y hemos intentado crear nuestra versión.

Ahora ha sido el turno para la familia de dibujos animados más conocida de la televisión, Los Simpson, que gracias a la IA y a la imaginación de una salmantina, han visitado Salamanca.

Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie han disfrutado del turismo de Salamanca y de zonas emblemáticas como su catedral, el Punte Romano o la Plaza Mayor.

Se trata de Let Macias Cosquillas, una salmantina que viven en Estepona y ha compartido a través de su perfil de Instagram la visita de los de Springfield. “En las redes sociales vi una publicación que se hizo viral de los Simpson en Málaga y me pareció una idea muy original y una forma divertida de mostrar mi ciudad”, confiesa. Y así empezó todo.

Eso sí, no han llegado solos, sino que vienen acompañados de otros personajes como Nelson que se deja ver en la Plaza Mayor o el abuelo de la peculiar familia. Pero, con la variedad de familias de dibujos que hay en la televisión, ¿por qué esta? “Muchos hemos crecido con los Simpson y sus aventuras y me pareció apropiado que visitaran Salamanca. A parte de que la publicación original era de los Simpson y me dio la primera idea”, destaca.

También por la provincia

También hemos podido ver a esta peculiar familia en una de las fiestas más conocidas de nuestra provincia: el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Disfrutando de una corrida de toros en la plaza corriendo en un desencierro o haciendo turismo por la localidad mirobrigense. Estas son algunas de las ilustraciones que ha creado esta salmantina. “Cuando hice la publicación de los Simpson me pidieron que hiciera algo similar con Ciudad Rodrigo y subí las que más se parecían”, explica.

Muchos salmantinos ya las tienen en sus teléfonos móviles, una repercusión que Leti no se esperaba. “Creo que ha gustado tanto porque es muy gracioso ver a una de las familias más conocidas de la televisión en tu ciudad”, asegura.

Vendrán más, por lo que la visita de esta peculiar familia a esta tierra aún no ha terminado. “Tengo preparadas un par de imágenes de la San Silvestre como algo anecdótico, ya que es una carrera que corro todos los años y otra de la pastelería La Madrileña”. A continuación, como avance, os las dejamos.

Por ello, tiene claro que “animo a todo el mundo a representar a sus ciudades y pueblos de esta forma para ayudar a dar a conocerlos”. Estad atentos a sus redes sociales, pronto las veremos.