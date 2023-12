EL PSOE denuncia el “caos y la falta de transparencia” en el ayuntamiento de Béjar y pide responsabilidades al PP de Salamanca

“Caos y falta de transparencia”. Con esas palabras define el PSOE de Salamanca la situación del ayuntamiento de Béjar, gobernado por el PP gracias al apoyo de VOX.

“Lo que pasa en el ayuntamiento de Béjar es algo insostenible, pero todo esto afecta al PP de Salamanca con sus tramas y corruptelas. ¿Para qué necesita el alcalde de Béjar unos asesores que no tienen ningún vínculo con ese municipio? ¿Para qué necesita el ayuntamiento de Béjar personas que tienen vinculaciones con la delincuencia? Es lo grave de todo y el PP no da explicaciones; parece que le gusta amparar la delincuencia. Lo primero que tenía que haber hecho el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, es despedir al alcalde de Béjar, porque de lo contrario, defiende todo lo que ocurre”.

Así se expresó el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, quien argumentó que lo que pasa en el “ayuntamiento de Béjar no es lo que la ciudadanía votó en las pasadas elecciones municipales, no es lo que quería para su municipio”, afirmó.

Más en profundidad y entrando en detalle, analizó la situación del consistorio bejarano el portavoz del PSOE en el municipio y diputado provincial, Antonio Cámara, quien aseguró que el ayuntamiento de Béjar “tiene una alarmante falta de trabajo, siendo el segundo municipio más importante de Salamanca, pero con una situación de caos total y falta de transparencia”.

“Desde que el alcalde tomó posesión con el apoyo de VOX, sabemos que hay al menos dos personas en el Ayuntamiento haciendo labores de asesoramiento. El PSOE investigó este hecho y el 21 de agosto, preguntamos al alcalde y reconoció que tenía dos personas de confianza del PP y que estaba preparando una relación contractual con ellos”, explicó Cámara.

El PSOE de Béjar solicitó entonces un informe para conocer toda la información, que aún “no nos ha dado; no sabemos por qué hizo un contrato con una asesora, para un proyecto de estudio y viabilidad para privatizar La Covatilla, algo que también a veces niega. Incluso nos llegó a amenazar por decir el nombre de la asesora, cuando es algo público y que está en la plataforma de contratación”, explicó el portavoz del PSOE en el consistorio.

Contrato con 500.000 euros de multa

Asimismo, el también diputado provincial aseguró que la mencionada asesora afirma “en un escrito leído por el alcalde, que hay un contrato de confidencialidad sobre ese estudio de viabilidad y preguntando sobre esto, nos enteramos que también hay otro por el que, si se sometía a una moción de censura al alcalde o alguno de los concejales del PP abandona el grupo, habría una sanción de 500.000 euros. Incluso él mismo dijo que lo cobraría el propio Partido Popular. Esto es muy grave y de dudosa legalidad por esa confidencialidad de la que hablamos”.

No hay que olvidar que el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, es un cargo de confianza en la Diputación, del presidente Javier Iglesias, que tiene que asesorar a alcaldes y alcaldesas de los municipios.

“¿Qué va a asesorar si no nos dice nada en el Ayuntamiento? ¿Qué tiene que decir el PP en el ámbito provincial? Esto es insostenible porque no hay criterio y el alcalde de Béjar miente cuando habla y no se puede negociar con una persona que no es transparente y falta a la verdad. Nosotros seguiremos preguntando sobre los asesores o sobre si es cierto lo que se publica porque el alcalde no ha salido a negarlo. Es muy grave para Béjar, su comarca, la sierra de Francia y toda la provincia”, concluyó Antonio Cámara.

Por último, el portavoz del PSOE en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, aseveró que lo que ocurre en el ayuntamiento de Béjar “nos recuerda a lo que ha pasado hace no mucho tiempo en otros municipios de la provincia. Venimos de un reconocimiento explícito del PP de haber sido un partido tramposo, sometiendo a esta provincia a un desprestigio y que la Diputación sea una subsede del PP, reconocido en sede judicial. Se recogió dinero en metálico, se apuntaron papelitos… tal y como ellos mismo reconocieron, causando un daño y consecuencias que se notan en el trabajo del día a día”.

“Sólo hay oscuridad y bochorno en su uso de las instituciones, como ocurre en el ayuntamiento de Béjar o la Diputación Provincial, sumida en la sombra y en el más absoluto desprestigio”, concluyó Rubio.