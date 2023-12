El Gran Circo acrobático de China actúa esta semana en Salamanca

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León acoge esta semana una esperada cita con la que disfrutar en familia en estas fechas navideñas: el espectáculo del Gran Circo acrobático de China. El show, que ya ha arrasado en los mejores teatros de Estados Unidos y está avalado por cabeceras de la talla de The New York Times o The Boston Globe, se encuentra de gira internacional y hará parada en Salamanca el próximo jueves 28 de diciembre a las 20:30 horas. Una oportunidad para ver a treinta artistas sobre el escenario, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil, durante más de dos horas.

En el espectáculo se combina desde un colorido vestuario a una cuidada banda sonora que acompaña cada uno de los números que se presentan, llenos de misticismo y simbolismo. El espectáculo invita al público a acompañar por espacios inexplorados al protagonista, un niño lo suficientemente valiente como para adentrarse a través del espacio desconocido que se abre tras las puertas de la fantasía.

Gracias a su espíritu aventurero conocerá a la hermosa hada Fénix, que vuela sobre el mar. Prendado de su belleza, irá tras ella con la intención de alcanzarla, pero al saltar, caerá al océano hundiéndose. Ella lo salvará para después invitarlo a volar hasta el cálido sol. De la mano de Fénix, conocerá el maravilloso mundo marino, desencadenando a su vez la historia que nos traslada a un universo donde la magia está en todas partes, contada a través de la danza, la expresividad de los artistas participantes, entre la espectacularidad y el minimalismo, con malabares, acrobacias, coreografías al ritmo de la música de aires orientales, el colorido de los trajes y de las luces.

Ya se pueden adquirir las entradas para ver al Gran Circo Acrobático de China en Salamanca en www.giglon.com

Más info en https://palaciosalamanca.es/evento/gran-circo-acrobatico-de-china-en-salamanca/