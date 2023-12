Así afecta a tu piel a corto y largo plazo los excesos propios de la Navidad

"La piel también puede sufrir resaca", una afirmación contundente, sin lugar a dudas, y lo dice nada más y nada menos que una cosmetóloga, concretamente, Raquel González, directora técnica de Perricone MD. Y quizás te preguntes: ¿por qué tiene la piel resaca? Pues en esto no hay que indagar demasiado, ya que las causas son las mismas que cuando notas síntomas generalizados de este tipo.

Por explicarlo de forma breve, todo se debe al exceso del alcohol. Y es que todos tenemos bastante interiorizado que, cuando bebemos de más, a la mañana siguiente tenemos el estómago revuelto, pesadez y, lo más destacado, dolor de cabeza y sensación de abotagamiento. Pero es que, si te fijas en detalle, "algo muy característico de la resaca es también esa sensación de haber dormido mal y un aspecto de mala cara únicos, esto ocurre porque todo esto se proyecta a tu piel de manera directa", apunta la experta. Y en estas fechas en las que los excesos son algo habitual, muchas de nosotras sufrimos directamente 'resaca en la piel'.

Síntomas de la resaca en la piel

Si hablamos de la piel, la resaca se refleja de diferentes maneras. De primeras, lo que más se aprecia es "la sensación de tener un aspecto inflamado, algo que se suele acompañar de rojeces y un tono apagado", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "Esto ocurre porque el alcohol es proinflamatorio y produce en la piel una inflamación asociada a lo que llamamos picos de glicación, cuando los niveles de azúcar suben. Esa glicación altera el tejido y hace que se vea hinchado y con aspecto cetrino", apostilla González.

Otro aspecto común es la deshidratación. Igual que cuando te levantas tras una noche de excesos te mueres por beber agua, lo mismo sucede con la piel. "El alcohol deshidrata muchísimo el organismo y no es de extrañar que esto vaya en cadena y perjudique a la piel. El mejor cosmético para evitarlo es beber mucha agua antes de acostarnos y cuando nos levantemos, además de apoyarlo con cosméticos ultra hidratantes, ricos en ácido hialurónico, por ejemplo", propone Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique.

Igual que no hay mejor cosmético antiedad que no sobreexponerse al sol, no hay mejor cosmético anti-resaca que un buen vaso de agua, pero más allá de eso, sí que conviene tener en el baño algunos productos que puedan devolver a la piel su lustre original.

El día de después de haber bebido puede ser catastrófico en nuestra piel, pero lo que no sabes es que sus efectos pueden verse a largo plazo, por eso interesa seguir una rutina de Skincare que permita prevenir o revertir determinados signos.

"Cuando decimos que el alcohol produce procesos de glicación, esto significa que la piel se inflama y que las fibras de colágeno se endurecen y parten. Es decir, un uso continuado de bebidas espirituosas es la pólvora para que aparezcan arrugas y pérdida de firmeza", expone Raquel González. "Por ello, conviene acudir a ingredientes cosméticos que ayuden a defender el AND y la estabilidad de la piel, como los retinoides, los péptidos y los factores de crecimiento. Debemos usarlos de manera habitual. También los hidroxiácidos pueden funcionar, pero es mejor no usarlos justo el día que nos encontramos con resaca", concluye.