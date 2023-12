Napolitanos, vivientes, especiales… así son los belenes protagonistas de Salamanca que no te puedes perder

Un belén es una de las tradiciones navideñas más arraigadas en la sociedad. Los hay de todo tipo, desde de pequeñas dimensiones, de grandes y también vivientes. Todos, con sus peculiaridades, las cuales despiertan la curiosidad de los más pequeños, pero también de los adultos.

¿Todavía no has visitado los que hay en Salamanca y su provincia? No te preocupes, es un día como hoy, te dejamos algunos de ellos para poder hacer una breve ruta para conocer un poco más esta tradición.

BELENES EN SALAMANCA

Torre de los Anaya

Este belén ha sido realizado en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca, y estará disponible para visitar hasta el próximo 7 de enero. La entrada a este belén es gratuita y recrea los paisajes, los personajes, enseres o costumbres de la época, así como los pasajes bíblicos más importantes y representativos en estas fechas navideñas.

Formado por más de un centenar de figuras, el belén puede visitarse de manera totalmente gratuita. Estará expuesto del 1 de diciembre hasta el 7 de enero en el siguiente horario: de martes a domingo de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, y el 5 de enero, estará cerrado por la tarde. El día 25 de diciembre y el 1 de enero, estará cerrado todo el día.

Belén Iglesia de la Vera Cruz

Se podrá visitar hasta el 2 de febrero. La entrada también es gratuita y se podrá visitar los viernes de 17:00 a 20:00 horas, los sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Por su parte los domingos solo se podrá visitar por las mañanas, en horario de 11:00 a 14:00 horas.

Es propiedad de la Asociación Belenista Virgen de la Peña de Francia y está inspirado en la salmantina Plaza del Corrillo.

Belén al Patio de La Salina

El Patio de la Salina acoge un belén napolitano que estará abierto a todos los públicos hasta el 5 de enero. En él se podrán ver los momentos más importantes del nacimiento con su espectacular escenografía y gran variedad de figuras.

El horario en el que podrá visitarse será de lunes a viernes de 11:00 horas a 21:00 horas. Los festivos el horario cambiará y los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja (es decir, 24, 25 y 31 de diciembre) el horario se reducirá de 11:00 a 14:30 horas.

Belen de Ganchillo

El Centro Municipal Victoria Adrados, en la avenida Villamayor 55, acoge de nuevo estas navidades un original Belén tejido a ganchillo por el grupo Quedamos y Punto de ZOES. Este año el Belén se ha ampliado y complementado con otras piezas y algunas novedades muy propias del Barrio del Oeste, como el Rastro o Los Lapicero

BELENES VIVIENTES

El Circuito de Belenes Vivientes en la provincia ya tiene calendario. Una diferente y atractiva propuesta para estas fechas que se celebrará en nueve localidades de la provincia. Algunas ya han pasado, pero en algunas localidades aún estás a tiempo de verlo.