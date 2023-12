O tempo do Presépio

O Inverno está aí, trouxe com ele o frio que dá ainda mais significado às lareiras, sobretudo neste tempo de afectos e aconchego. Mais uma vez o solstício sublinhou o calendário e os ciclos que mudam a cada passo da natureza. Depois da noite mais longa do ano seguem-se, paulatinamente, os dias maiores, repletos de luz e esperança. Hoje a Estela da Alvorada comandará o caminho que nos conduzirá ao encontro do Menino Jesus. Contemplamos o Presépio, feito de humildade e simplicidade. Pensamos na paz e em todos os valores humanistas que devemos cuidar. Continuando a fitar o Presépio e o Menino Jesus que, deitado nas suas palhinhas douradas, nos exibe uma força tremenda que valoriza o que verdadeiramente importa. Às vezes não nos damos conta do valor simbólico que devemos conferir a este tempo, na medida em que andamos demasiado entretidos com as luzes que brilham em quase todo o lado. O Natal é uma época demasiado bonita para não a vivermos com a intensidade que merece. Mas, o Natal tem também o seu lado negra. Para aqueles que sofrem a vários níveis e em diversas circunstâncias; os que perderam os seus entes queridos, os que estão doentes ou que por alguma razão perderam a esperança; as guerras que assolam o mundo e que arrastam milhares de seres humanos para a morte, dor e sofrimento; os migrantes e todos os deslocados das mais diversas geografias que perderam o seu chão e caminham em direção a todas as incertezas. Há, na verdade, um mundo inteiro para consertar. Há muito para fazer se quisermos sair das trevas em direção à luz dos dias maiores e restauradores da esperança que todos merecemos ter. Olho para o Menino Jesus e peço-lhe que nos dê força para continuarmos o caminho. Inspiremo-nos na sua humildade e serenidade para fazermos o que devemos fazer. Individualmente não conseguiremos mudar o mundo. Mas podemos mudar alguma coisa, começando por nós. O espírito do Natal, o significado do nascimento do Menino Jesus, é também o dessa redenção simbólica maior que nos permitirá avançar, apesar de todas as contrariedades, em direção ao futuro. Celebremos as festas da forma que quisermos e pudermos. Mas não deixemos de refletir sobre o grau simbólico do Presépio e a importância que ele deve ter para nós e para todos os homens de boa vontade.