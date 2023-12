Científicos de la USAL estudian un modelo de agujero negro

La comunidad científica ha empleado movimientos de las estrellas en órbita rápida en el centro de la Vía Láctea para evidenciar en él la existencia del agujero negro supermasivo conocido como Sagittarius A*. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Salamanca propone que esos movimientos también podrían usarse para encontrar y limitar la masa de un tipo potencial de materia oscura formada por bosones ultraligeros situada alrededor del centro galáctico.

Physical Review publica el trabajo de los investigadores del Departamento de Física Fundamental de la USAL Ivan de Martino y Riccardo Della Monica, titulado “Bounding the mass of ultralight bosonic Dark Matter particles with the motion of the S2 star around Sgr A*”, en el que “por primera vez se hace un análisis estadístico de un modelo de agujero negro super masivo rodeado por materia oscura de bosones ultraligeros”, informan de Martino y Della Monica a Comunicación USAL.

El trabajo, basado en un análisis del movimiento orbital de la estrella de órbita rápida S2 del centro de nuestra galaxia, también destaca por haber podido establecer con una fiabilidad superior al 95% un “límite superior a lo conocido hasta ahora para la masa de una partícula bosónica ultraligera de materia oscura”. Todo un hito que “abre el camino a mediciones precisas de la misma”, subrayan.

Descifrar el cosmos

La materia oscura, uno de los componentes principales del Universo, no genera ningún tipo de radiación electromagnética. No emite luz visible. Por ello, no puede ser observada directamente y solo es posible deducir su presencia interpretando la acción que ejerce sobre las galaxias y los distintos cuerpos celestes a través de la interacción gravitacional. Comprender el origen de la materia oscura, su composición, distribución y descifrar cómo interfiere con los objetos astrofísicos continúa siendo uno de los grandes desafíos de la ciencia.

El trabajo de la Universidad de Salamanca tomó como punto de partida la idea de que los movimientos de las estrellas en órbita rápida en el centro de la Vía Láctea son la evidencia indirecta del paradigma vigente que avala la existencia del agujero negro supermasivo Sagittarius A* en el centro de la galaxia. Apoyado, a su vez, en el análisis estadístico de los datos públicos de la estrella S2, monitoreada desde hace tres décadas y de la que se tiene mucha información.