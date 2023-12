El inolvidable 22 de diciembre para Carmen Santiago: “Estoy tan emocionada y feliz que no me lo creo aún”

Un día inolvidable. Este bien puede ser el titular que resuma este 22 de diciembre de 2023 para Carmen Santiago, gerente de la administración de loterías ‘El Ángel de la Suerte’ ubicada en la Plaza de la Constitución de Peñaranda, donde hoy se han entregado 4,2 millones de euros entre las 19 series vendidas del segundo cuarto premio con el 41.147 y el décimo del gordo asignado por maquina, con el 88.088

“Estoy tan emocionada y feliz que no reacciono, no me lo creo” aseguraba Carmen entre las no pocas felicitaciones que a lo largo de la mañana se han ido sucediendo en su establecimiento, lugar que sin duda será ya peregrinación de cara a los próximos sorteos, aunque mientras tanto, seguirán a buen seguro los brindis y las celebraciones junto a la conocida lotera.