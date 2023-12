Navidad y el origen de las religiones

¿No ha pensado que si hubiera nacido en otros lugares usted habría sido adoctrinado en otras religiones?

Las religiones siempre han sido muy importantes en la socialización de las personas y los pueblos. También con frecuencia han hecho alianzas con el poder: Dios, Patria y Rey. Incluso el comunista Putin y la Iglesia Rusa se han abrazado devotamente.

¿Cuál es el origen de las religiones? Se ha escrito y discutido mucho, yo solo pretendo animarles a pensar.

Una familia pobre, perseguida y exiliada, en la que nace un niño dentro de una cuadra con animales. Un suceso que se repite todos los días en el mundo actual. Está bien que la religión nos lo recuerde.

Los humanos hemos hecho muchos progresos, pero no hemos mejorado mucho en ética, paz, libertad, igualdad y fraternidad. Y es muy irracional que haya guerras entre cristianos (rusos y ucranianos) y entre islamistas e israelitas. Las religiones siguen siendo instrumentalizadas por los políticos, una vergüenza para esta humanidad. Nuestros desastrosos gobernantes y todos nosotros, ciudadanos que votamos y aplaudimos atropellos de todo tipo ¿No somos capaces de cambiar?

¿CUÁL ES EL ORIGEN Y LA FUNCIÓN DE LAS RELIGIONES?

Hay posturas radicalmente distintas.

1.- Los creyentes afirman que los dioses o Dios se han revelado, se han hecho presentes a los seres humanos (a través de profetas, escritores de libros sagrados, fenómenos naturales, etc.).

Los pueblos con religiones monoteístas (judaísmo, islam y cristianismo), cada uno de ellos se han considerado el pueblo elegido por su Dios, el único verdadero.

El caso más sobresaliente es el del cristianismo que cree que incluso el hijo de Dios se ha hombre, sin perder la divinidad.

Esta religión, en la versión católica, sobre todo, pero no solo, defiende dogmas (verdades que no se pueden discutir, solo creer) que se etiquetan de “misterios”: la Trinidad, etc. etc.

Hay otras muchas personas que creen en otros dioses, en espíritus, en energías sobrenaturales, etc.

Casi todos los pueblos han creído en dioses y han creado sacerdotes de un tipo u otro, han elaborado ritos, sacrificios de animales o personas, convencidos de que hay algún tipo de divinidad a l que hay que honrar.

Otros, como Buda y tantos místicos han experimentado iluminaciones y experiencias religiosas.

2.- También hay muchos tipos de no creyentes:

(a) Los “ateos” están seguros de que la religión es una invención humana porque Dios no existe.

(b) Los que no creen en el Dios o dioses creados por los seres humanos, pero consideran puede haber algo: alguna energía, alguna forma de vida, etc.

(c) Los que se auto consideran ignorantes, porque el ser humano no es capaz de responder racionalmente, ni cien- tíficamente a las preguntas existenciales fundamentales.

Este segundo grupo de personas “no creyentes” es muy diverso pero no pueden negar un hecho: la realidad de las religiones.

Incluso cuando determinados gobiernos y doctrinas han perseguido a los creyentes y prohibido todo adoctrinamiento religioso no han conseguido erradicar la religión.

Por eso, en la declaración de derechos humanos, se contempla el derecho a ser creyentes y profesar una religión concreta.

¿Cuál es EL ORIGEN DE LAS RELIGIONES para los no creyentes?

Le facilito algunas de las hipótesis (no certezas) que se han formulado. Son muchas y muy diversas, algunas de ellas compatibles, a pesar de su diversidad.

a.- Los seres humanos tenemos una mente muy rica, podemos pensar y crear realidades virtuales. Hoy hasta están de moda. Somos seres capaces de crear símbolos, leyendas, historias, cuentos, mundos virtuales, etc.

Somos conscientes de la temporalidad de la vida y la muerte. Y no podemos soportar la muerte de nuestros seres queridos, ni la nuestra.

Una amiga que ha perdido a su pareja me dice: “no puedo soportar ni aceptar no volver a ver a mi marido”

En una terapia que hice de un duelo por la muerte de su pareja, la viuda era capaz de oír llegar a casa a su marido y salía corriendo a abrirle la puerta, convencida de que era él.

Un compañero psicólogo me asegura que algunas noches su madre se sienta en la cama a charlar un rato con él.

Los ritos funerarios son un intento de consuelo y una expresión de esperanza. Asociado a ellos debieron aparecer los sacerdotes o figuras semejantes que consolaban, gesticulaban y crearon ritos y doctrinas religiosas.

b.- En numerosas culturas están seguros de que los espíritus de los muertos viven. En Mexico, Guatemala, etc., he visto la fiesta que hacen junto a las tumbas.

c.- La injusticia y la maldad humana puede ser tan grande que a muchas personas les parece que tiene que haber al final algún tipo de justicia.

d.- La vida puede ser muy benévola o muy cruel con las personas. La enfermedad, el dolor, las graves limitaciones, las muertes de los niños, etc. ¿Cómo soportar lo graves sufrimientos?

e.- Somos muy vulnerables y dependemos del sol, el agua, la temperatura, etc. La naturaleza es tan poderosa que las tormentas, los terremotos, volcanes, inundaciones, las fieras, etc., todo nos sobrepasa y aterra ¿Cómo no vamos a creer en la fuerza que no podemos dominar? ¿Es tan insensato hacer ritos, crear dioses que nos protejan?

El listado de dioses es infinito. Los romanos incluso se inventaron “el dios desconocido” no sea que se enojara.

Así podríamos seguir hasta el infinito.

¿Usted que creen o piensa o duda?

Los seres humanos nos hacemos preguntas que no sabemos responder. Pero es importante pensar en ellas y, sobre todo, respetar nuestras dudas y las creencias de los demás. Evitar las guerras de religión, empatizar con lo vulnerables que somos y abrir muestra mente y nuestro corazón a la libertad, igualdad y la fraternidad.

Creyentes y no creyentes podemos respetarnos y ayudarnos, luchar por la justicia y mejorar el mundo, como el médico no creyente y el sacerdote de la gran novela de Camus, La Peste.