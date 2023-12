La fotógrafa albercana Rosa Gómez, cierra el año 2023 con un nuevo reconocimiento

El año 2023 ha estado colmado de premios para la fotógrafa albercana, Rosa Gómez. La creadora visual ha demostrado durante estos meses que estar afincada en su tierra natal, en La Alberca, no impide que su trabajo y obra se expanda a nivel mundial.

Y para culminar lo que ha sido estos 12 meses, Los New York Photography Awards, organizados por la International Awards Associate (IAA), han anunciado que Rosa Gómez ha obtenido el Premio de Plata con la obra “The Silver Queen” en la categoría de Cultura por su destacada excelencia creativa en la Fotografía.

Este prestigioso evento, que recibe presentaciones de fotógrafos de todo el mundo, honra, reconoce y promueve a destacados fotógrafos a nivel mundial que comparten su visión con el mundo. La edición de 2023 ha sido un rotundo éxito, atrayendo una impresionante variedad de más de 6,000 participantes de más de 55 países, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Suiza, Reino Unido, Canadá, España, Australia y muchos otros. Rosa Gómez destacó entre una multitud de personas, resaltando su significativa influencia global y alcance a través de su lente.

“Al ganar los New York Photography Awards con mi obra "The Silver Queen", experimento una profunda gratitud y honor. Esta distinción no solo celebra mi dedicación a la Fotografía, sino también la riqueza cultural de España, en particular, de mi pueblo, La Alberca. Este reconocimiento consolida mi proyecto "Antropología Visual: Identidad y Patrimonio", que busca capturar y preservar la esencia del mundo ancestral desde un punto de vista antropológico” afirma la premiada, y sobre su obra “The Silver Queen, considera que "es más que una imagen; es un tributo visual a la herencia cultural y al patrimonio de mi comunidad. Capturar la majestuosidad de uno de los trajes más emblemáticos de España no solo es un logro personal, sino también un acto de preservación de la identidad y la historia que llevamos con orgullo. Este premio resuena con un profundo significado, ya que no solo celebra la excelencia artística, sino que también reconoce el valor antropológico de mi trabajo. Este honor fortalece mi compromiso continuo de explorar y compartir visualmente las riquezas de la identidad cultural, y estoy emocionada por el impacto que mi proyecto puede tener en la apreciación y comprensión de la diversidad cultural, tanto a nivel nacional como internacional” ha afirmado Rosa Gómez.

Acerca de los New York Photography Awards

Los New York Photography Awards se esfuerzan por honrar, reconocer y promover a destacados fotógrafos, así como a talentos emergentes, a nivel mundial. La misión de estos premios es asistir a fotógrafos de todo el mundo, celebrando y honrando su excelencia fotográfica, así como cultivando una nueva generación de fotógrafos a escala global, capturando momentos preciosos para la memoria del mañana.